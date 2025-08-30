augusztus 30., szombat

A vakáció vége

1 órája

Segítség és szórakozás kéz a kézben – ismét Suliindító Bulit tartottak a várkertben - galériával, videóval

Címkék#Regionális Wellness Egyesület#Suliindító Buli#tanszercsomag#rendezvény#család

Megtartották a kilencedik Suliindító Bulit a gyulai várkertben szombaton délelőtt. A Regionális Wellness Egyesület tanévkezdést megelőző rendezvényén mintegy kétszázan vettek részt.

Papp Gábor

A Regionális Wellness Egyesület évek óta mindig megtartja a tanévkezdést megelőző Suliindító Bulit. Dr. Beke Szilvia, az egyesület elnöke elmondta, idén több mint 120 diáknak tudnak tanszercsomagot, illetve többeknek iskolatáskát is adni segítségként. Újdonság, hogy idén már az 1-12. évfolyamos gyerekek kaptak, kapnak támogatást, míg korábban az első nyolc osztályosokat segítették ilyen módon. A szombati eseményen 61 csomagot adtak át Gyulán, míg a következő napokban körülbelül ugyanennyi, környező településeken, a gyulai járásban, Eleken, Kétegyházán és Lőkösházán élő gyermeket, fiatalt is támogatnak.

Tanévkezdés: suliváró buli Gyulán
A tanévkezdés megelőző Suliindító Buli remek hangulatban telt. Fotó: Dinya Magdolna

Tanévkezdésre hangolódtak a Suliindító Bulira

A Suliindító Buli célja a karitatív jellege mellett az is, hogy a tanévkezdés előtt önfeledt kikapcsolódást biztosítsanak a diákoknak. A programmal a továbbtanulást is segítették, hiszen ott volt a rendezvényen a Göndöcs Benedek Katolikus Technikum, a GFE Békési Szakképzője és Harruckern János Szakképző Iskola, illetve tűzoltóautót, rendőrautót, korszerű traktort, valamint a Viharsarki Koraszülött-mentőautót is megtekinthették az érdeklődők.

A megjelenteket Kónya István alpolgármester köszöntötte. Mint Facebook-oldalán Kónya István is kiemelte, az esemény keretében adták át a „Vegyél eggyel többet” akció során összegyűlt tanszereket, hogy támogatást nyújtsanak azoknak a családoknak, akiknek most igazán jól jön egy kis segítség az iskolakezdéshez. Kónya István kifejtette, ő is örömmel csatlakozott a gyűjtéshez, mint írta, egy-egy apró gesztus együtt számottevő segítséggé válhat.

Fergeteges suliindító buli Gyulán

Fotók: Dinya Magdolna

A város, illetve az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. több területen is segítette a program megszervezését.

Rengeteg program várta az érdeklődőket

A Gyulai Ifjúsági Központ, a Gyulai Egészségfejlesztési Iroda, a Magyar Vöröskereszt a HŐSképzővel és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egy, a pénzügyi felelősségről szóló interaktív játékkal ugyancsak jelen volt a Suliindító Buli. Csillámtetoválás, ugrálóvár, arcfestés, ügyességi verseny egyaránt színesítette a rendezvényt. Napindító tornát tartott Bárány Erika, meglepetés tízóraiként az önkormányzatnak köszönhetően 200 pizza érkezett a helyszínre.

Néhány napra részletesen írtunk arról, hogy miként alakult a tanév rendje, amit a Suliindító Buli még aktuálisabbá tesz.

 

 


 

 

