Vége a nyárnak, kezdődik az iskola: dátumok, szünetek, hosszú hétvégék egy cikkben

A tanévkezdés napja szeptember elseje, amely idén hétfőre esik. A tanítási év első féléve 2026. január 23-ig, péntekig tart; az utolsó tanítási nap, azaz a tanév vége 2026. június 19-én, pénteken lesz.

A tanévkezdés mindig sok izgalommal jár, mi most összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat. Fotó: Dodó Ferenc

A tanévkezdés utáni legközelebbi szünet

Bár még el sem kezdődött a tanév, diplomatikusan fogalmazzunk úgy, hogy sokan kíváncsiak arra, mikor lesz az őszi szünet. A tanév első tanítási szünete az őszi szünet október 23-tól november 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítás nap október 22., szerda, a szünet utáni első tanítási nap november 3-a, hétfő.

Mikor lesz a téli szünet?

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 19-én, pénteken lesz. A szünet így december 20-tól január 4-ig tart. A szünet utáni első tanítási nap január 5-én, hétfőn lesz.

A tavaszi szünet viszonylag korán lesz

A tavaszi szünet mindig kapcsolódik a húsvéthoz. Jövőre a húsvétvasárnap április 5-re esik. A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap április 1-én, szerdán lesz. A szünet pedig április 2-től április 12-ig tart. Először április 13-án kell majd menni iskolába a szünet után.

Ezen kívül hat tanítás nélküli munkanap áll az iskolák rendelkezésére, ezek közül egyet a diákönkormányzat, egyet pedig pályaorientációs céllal kell felhasználni.

Az idén még ránk váró hosszú hétvégék

Két hosszú hétvége vár még ránk idén. Az első ilyen egy négynapos „pauza”, október 23-24-25-26., azaz csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. Október 18-án, szombaton azonban dolgozni kell majd. November 1-je szombatra esik ebben az évben.

Ötnapos hosszú hétvége 2025-ben

Karácsonykor lesz egy ötnapos hosszú hétvége. December 24-25-25-27-28., szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap számít majd hosszú hétvégének. Lesz decemberi ledolgozás is, december 13-a, szombat munkanap lesz.

Iyenkor mindig nő a forgalom

A tanévkezdéskor nő az iskolák körüli forgalom, s vele együtt a balesetveszély. A legfontosabb tudnivalókat tekintettük át dr. Szombati Andreával, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivőjével.