Indul a tanév, ezt kérte a polgármester az autósoktól

Békéscsaba

Szeptember 1-jén több ezer diák indul útnak Békéscsabán. A tanévkezdés apropóján fontos dolgot kért Szarvas Péter polgármester.

Licska Balázs

Szeptember 1-jén kezdődik a 2025/2026-os tanév. A tankönyvek az elmúlt időszakban megérkeztek az iskolákba. Volt olyan suli, ahol immár ki is osztották azokat a diákok számára, de az intézmények jellemzően erre csak a hivatalos tanévkezdéskor, szeptember 1-jén kerítenek sort.

Tanévkezdés: autós torlódásra lehet számítani
Fontos dologra hívta fel a figyelmet a városvezető a tanévkezdés kapcsán. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Tizenegyezer iskolás tanul Békéscsabán

Szarvas Péter polgármester pénteken sajtótájékoztatón elmondta: a városban 4130 általános iskolás és 7100 középiskolás, azaz több mint 11 ezer tanuló számára kezdődik meg a tanév. Nagyjából tíz diákra jut egy tanár, 386-an dolgoznak általános és 736-an középiskolában. Ebbe a körbe az összes békéscsabai intézmény beletartozik, nemcsak az államiak, hanem az egyháziak és a nemzetiségi is. 

A tanévkezdés miatt fontos dolgot kért a polgármester

A reggeli és a délutáni órákban, amikor viszik a gyermekeket iskolába, illetve elhozzák onnan, számolni kell torlódással – emelte ki a városvezető, hogy a közlekedésben lehet némi fennakadás. Azt kérte az autósoktól, hogy inkább szánjanak több időt az utazásra, legyenek kellően figyelmesek és óvatosak. 

 

 

