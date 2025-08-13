augusztus 13., szerda

Nosztalgia

1 órája

Előkerült egy diszkófelvétel a 90-es évekből, a szemüveges srác ellopta a show-t

Címkék#nosztalgia#retró#buli#kondoros

Emlékeztek még, milyenek voltak a bulik a 90-es években? A táncparkett ördöge egy most feltöltött, 1992-ben készült felvételen mutatja meg, hogyan kell gátlások nélkül bulizni.

Beol.hu

Igazi időutazást kínál az a videó, ami a napokban felkerült a Tiktokra: egy jó eséllyel magyar diszkóban járunk 1992-ben, ahol a fiatalok önfeledten táncolnak, legalábbis már aki. A lányok csak ülnek, zavartan nevetgélnek vagy bújkálnak a kamera elől, miközben a fiúk már teljes lendülettel átadták magukat a ritmusnak – és ott van köztük ő, a szemüveges, fehér inges srác, aki a táncparkett ördöge.

A táncparkett ördöge így táncolt Kondoroson
Előkerült egy videó: így nyomta a táncparkett ördöge 1992-ben. Illusztráció: Shutterstock

A kommentelők szerint a ruhák ma már mosolyt csalnak az arcra, de a videó igazi bája nem is ebben rejlik. 

Senki nem nyomkodja a telefonját, nem pózolnak szelfikhez, hanem mindenki egyszerűen a pillanatnak és a zenének él. 

Erre valaki meg is jegyezte a hozzászólók közül: az egyetlenegy szerencsénk, hogy kevés felvétel van abból az időből. 

Kondorosi lenne a táncparkett ördöge?

Beindultak a nemzetközi találgatások, vajon hol zajlott le ez a fékeveszett buli, de a felvételen feltűnő Bonanza Banzáj pólók egyértelművé teszik, hogy magyar buliról van szó. Bár az eredeti hang sajnos nem hallható – helyette az Ace of Base „Wheel of Fortune” című száma szól –, a lendület így is átsüt a képernyőkön, minket pedig megfertőz a nosztalgia érzésével.

A kommentmezőben aztán egy hozzászóló árulta el, hogy a felvétel Kondoroson készült, ő maga is ott volt annak idején a helyi bulikban. Bár a helyszínt sajnos nehéz beazonosítani ennyiből, mi szeretnénk elhinni, hogy valóban ott készült a felvételt. Azt, hogy milyen zenére táncolt ennyire felszabadultan a táncparkett királya, már talán sosem tudjuk meg, de egy biztos: ez az egy perc töményen összefoglalja, milyen volt a 90-es évek elején önfeledten bulizni Magyarországon.

@ancabch #fy ♬ sunet original - Anca

 

 

