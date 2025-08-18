Támogatás
1 órája
Csaknem ötmillió forintot kap az észak-békési kistelepülés
Csaknem 5 millió forintról szóló dokumentumot vehetett át a település polgármestere Dankó Béla országgyűlési képviselőtől.
Dankó Béla és Csordás László a támogatói döntéssel.
Dankó Béla a Facebook-oldalán ismertette, hogy Kertészsziget 4 millió 995 ezer forint támogatást kap a Versenyképes Járások Program keretében. Az országgyűlési képviselő a támogatói döntésről szóló dokumentumot át is adta a vármegye északi részén elterülő kis falu polgármesterének. Csordás László hangsúlyozta, az összeget eszközbeszerzésre fogják fordítani, traktort vásárolnak mulcsozóval.
Ezt ne hagyja ki!Elővigyázatosság
Tegnap, 15:31
Azt kérik, hogy hétfőn éjjel mindenki csukja be az ablakot
Ezt ne hagyja ki!Fröccsel hűsítettek
Tegnap, 14:48
Itt készül a világ legjobb halászleve, ezt ismét bizonyították - galériával
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre