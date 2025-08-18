Csaknem ötmillió forintot kap az észak-békési kistelepülés

Dankó Béla a Facebook-oldalán ismertette, hogy Kertészsziget 4 millió 995 ezer forint támogatást kap a Versenyképes Járások Program keretében. Az országgyűlési képviselő a támogatói döntésről szóló dokumentumot át is adta a vármegye északi részén elterülő kis falu polgármesterének. Csordás László hangsúlyozta, az összeget eszközbeszerzésre fogják fordítani, traktort vásárolnak mulcsozóval.