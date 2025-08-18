augusztus 18., hétfő

2 órája

Csaknem ötmillió forintot kap az észak-békési kistelepülés

Csaknem 5 millió forintról szóló dokumentumot vehetett át a település polgármestere Dankó Béla országgyűlési képviselőtől.

dr. Nagy Szilvia
Dankó Béla és Csordás László a támogatói döntéssel.

Dankó Béla a Facebook-oldalán ismertette, hogy Kertészsziget 4 millió 995 ezer forint támogatást kap a Versenyképes Járások Program keretében. Az országgyűlési képviselő a támogatói döntésről szóló dokumentumot át is adta a vármegye északi részén elterülő kis falu polgármesterének. Csordás László hangsúlyozta, az összeget eszközbeszerzésre fogják fordítani, traktort vásárolnak mulcsozóval.

 

 

