Támogatás
1 órája
Több mint ötmillió forintot kap a kistelepülés
Több mint 5 millió forintról szóló dokumentumot vehetett át a település polgármestere Dankó Béla országgyűlési képviselőtől.
Dankó Béla és Brlás János a támogatói döntéssel.
Forrás: Facebook
Dankó Béla a Facebook-oldalán ismertette, hogy Kardos 5 millió 212 ezer forint támogatást kap a Versenyképes Járások Program keretében. Az országgyűlési képviselő a támogatói döntésről szóló dokumentumot át is adta a település polgármesterének. Brlás János elmondta, az összeget a közvilágítás telepítésére és fejlesztésére fogják fordítani.
Ezt ne hagyja ki!Hangártalom
1 órája
A kutyásoknak ez a borzalmak estéje – ezekre figyelj és nem omlik össze kedvenced
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre