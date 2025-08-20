Több mint ötmillió forintot kap a kistelepülés

Dankó Béla a Facebook-oldalán ismertette, hogy Kardos 5 millió 212 ezer forint támogatást kap a Versenyképes Járások Program keretében. Az országgyűlési képviselő a támogatói döntésről szóló dokumentumot át is adta a település polgármesterének. Brlás János elmondta, az összeget a közvilágítás telepítésére és fejlesztésére fogják fordítani.