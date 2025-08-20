augusztus 20., szerda

2 órája

Több mint ötmillió forintot kap a kistelepülés

Több mint 5 millió forintról szóló dokumentumot vehetett át a település polgármestere Dankó Béla országgyűlési képviselőtől.

dr. Nagy Szilvia
Dankó Béla és Brlás János a támogatói döntéssel.

Forrás: Facebook

Dankó Béla a Facebook-oldalán ismertette, hogy Kardos 5 millió 212 ezer forint támogatást kap a Versenyképes Járások Program keretében. Az országgyűlési képviselő a támogatói döntésről szóló dokumentumot át is adta a település polgármesterének. Brlás János elmondta, az összeget a közvilágítás telepítésére és fejlesztésére fogják fordítani.

 

 

