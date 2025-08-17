augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

28°
+38
+21
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Pályázati siker

1 órája

Tízmillió forint támogatást nyert a település

Címkék#Dankó Béla#Kiszely Imre#Hunya#Versenyképes Járások Program#dokumentum

Tízmillió forintról szóló dokumentumot vehetett át a település polgármestere Dankó Béla országgyűlési képviselőtől.

dr. Nagy Szilvia

Dankó Béla a Facebook-oldalán ismertette, hogy Hunya 10 millió forintos támogatást kap a Versenyképes Járások Program keretében. Az országgyűlési képviselő a támogatói döntésről szóló dokumentumot át is adta a település polgármesterének. Kiszely Imre elmondta, az összeget a művelődési ház felújítására fogják fordítani.

 Dankó Béla és Kiszely Imre a dokumentummal.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu