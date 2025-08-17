Tízmillió forint támogatást nyert a település

Dankó Béla a Facebook-oldalán ismertette, hogy Hunya 10 millió forintos támogatást kap a Versenyképes Járások Program keretében. Az országgyűlési képviselő a támogatói döntésről szóló dokumentumot át is adta a település polgármesterének. Kiszely Imre elmondta, az összeget a művelődési ház felújítására fogják fordítani.

Dankó Béla és Kiszely Imre a dokumentummal.