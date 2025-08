Itt nincs várólista: három békési faluban is helyben végzik el a szűréseket

– Selyebtől Somogyviszlóig szelik át az országot szűrőbuszaink az augusztus 4-10. közötti héten, érdemes élni a kínálkozó lehetőséggel – olvasható az Országos Kórházi Főigazgatóság bejegyzésében. Nos, Selyeb hazánk északkeleti részén, Borsod-Abaúj-Zemplénben, míg Somogyviszló délnyugaton, Baranya vármegyében található, félúton, egy kis kitérővel Békés vármegye is érintett lesz a buszos túrában. A szűrővizsgálatok a Viharsarokba is eljutnak, három településre is szűrőbusz érkezik.

A szűrőbusz helybe hozza a vizsgálatokat. Fotó: Gál Gábor/MW archív

A szűrőbusz helybe hozza a vizsgálatokat

Mint írják, a turné augusztus 4-én kezdődik, és augusztus 9-ig tart. Ezen időszak alatt a szűrőbuszok több Békés vármegyei helyszínen is megjelennek. Augusztus 4-én hétfőn Kaszaperen, augusztus 8-án Kötegyánban, 9-én pedig Kétegyházán várják az érdeklődőket.

Legutóbb Tótkomlóson parkolt le a szűrőbusz a Békés Vármegyei Központi Kórház és a Békés Vármegyei Kormányhivatal együttműködésének köszönhetően.