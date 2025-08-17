Azt kérik, hogy hétfőn éjjel mindenki csukja be az ablakot

Szúnyoggyérítést hajtanak végre augusztus 18-án, hétfőn éjszaka Gyulán. Kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén a következő napon hajtják végre a gyérítést.

Az ablakokat zárva kell tartani. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A gyulai önkormányzat kéri az ablakokat zárva tartani a kezelés idejére és az azt követő órában, illetve lehetőség szerint a szabadban tartózkodást kerülni. A felhasznált vegyszer emberre, melegvérű állatokra veszélytelen, méhekre veszélyes. Az esetleges zajhatások miatt a lakosság megértését kérik.