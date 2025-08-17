Elővigyázatosság
Azt kérik, hogy hétfőn éjjel mindenki csukja be az ablakot
Azt kérik, hogy hétfőn éjszaka mindenki tartsa zárva az ablakait. Kiderült az is, hogy miért szükséges az elővigyázatosság.
Szúnyoggyérítést hajtanak végre augusztus 18-án, hétfőn éjszaka Gyulán. Kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén a következő napon hajtják végre a gyérítést.
A gyulai önkormányzat kéri az ablakokat zárva tartani a kezelés idejére és az azt követő órában, illetve lehetőség szerint a szabadban tartózkodást kerülni. A felhasznált vegyszer emberre, melegvérű állatokra veszélytelen, méhekre veszélyes. Az esetleges zajhatások miatt a lakosság megértését kérik.
