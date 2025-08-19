augusztus 19., kedd

Békésben is megjelent a rettegett betegség, fogják a fejüket a gazdák

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Békés vármegyében vett mintákban is igazolta a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó kórokozó jelenlétét.

A Nébih elsőként Újkígyóson majd Mezőberényben vett laboratóriumi mintákban igazolta a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó kórokozó jelenlétét Békés vármegyében. Ezzel már 13 vármegye érintett. A betegség ellen továbbra is csak megelőző intézkedésekkel lehet védekezni, ezért kiemelten fontos, hogy a gazdák rendszeresen ellenőrizzék ültetvényeiket, és gyanú esetén haladéktalanul értesítsék a hatóságokat.

Rettegett kór támadja a békési szőlőt
A szőlő aranyszínű sárgaságát okozza a kórokozó
Forrás: Nébih

A hatósági mintavételre a Grapevine flavescence dorée (FD) fitoplazma, mint zárlati károsító jelenlétének gyanúja miatt volt szükség Újkígyóson és Mezőberényben. A tüneteket mutató szőlőlevél minták vizsgálata során a Nébih laboratóriuma igazolta a kórokozó jelenlétét. A megerősített fertőzés okán a területileg illetékes vármegyei kormányhivatal növényvédelmi szakemberei haladéktalanul megkezdték a zárlati intézkedéseket annak érdekében, hogy felszámolják a károsító által okozott fertőzést, és megakadályozzák annak megtelepedését és továbbterjedését.  

Hogyan lehet elkerülni, hogy károsítsa a szőlőt?

A hatóság ismételten felhívja a szőlőtermesztők figyelmét, hogy az FD elleni védekezés csak preventív eszközökkel, köztük az egészséges szaporítóanyag beszerzésével és vektora, az amerikai szőlőkabóca elleni védekezéssel valósítható meg. A védekezés megfelelő időzítésében segítséget nyújt a Nébih károsító monitoring rendszere. 

Hol lehet bejelentést tenni?

Amennyiben nem-honos károsítókkal vagy az általuk okozott tünetek mutatkoznak, akkor haladéktalanul értesíteni kell a területileg illetékes vármegyei kormányhivatal növényegészségügyi felügyelőjét és a Nébih-et.  A bejelentéssel kapcsolatos további információk elérhetőek ITT, a témához kapcsolódó fontos információkat pedig ITT gyűjtötték össze.


 

 

