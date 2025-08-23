Tiltott esküvőjük óta hetven év kéz a kézben: Gyuri és Juló elválaszthatatlanok

Ezen a településen mindenki ismeri a másikat, a házaspár kerek évfordulója, akikről a szlovákok lakta kisvárosból hírt kaptunk, éppen így jutott a tudomásunkra. Antal György, szlovák költői nevén Juraj Dolnozemsky és felesége Vancsik Mária (becenevén Juló) 70 éve, 1955. augusztus 3-án kötöttek házasságot. Tótkomlóson szűk családi körben megünnepelték, ezután – lányaik jóvoltából – néhány dolgot megtudtunk közös életük alakulásáról. Mária egy hét lánygyermekes család harmadik gyermekeként, 1935. május 5-én született. Györgynek nem volt testvére, ő 1928. november 14-én látta meg a napvilágot. A fiatalok kapcsolata a cséplőgépnél kezdődött még 1954 nyarán.

A 70. házassági évfordulóját ünneplő házaspár. Fotó: BMH

A szlovák gyökerű család ereje

Az egyke, földművelő, nagyparaszti családból származó fiatalember beleszeretett a hétgyermekes, iparos családból származó leányba. A házasságot a Vancsik szülők ellenezték, ezért az esküvőt csak két héttel az első gyermekük megszületése után tartották. Akkor még senki nem gondolta, hogy meddig is tart majd ez a „tiltott” esküvőt követő házasság.

Közös életüket az ifjú férj házában kezdték, tizenöt év múlva építettek új ingatlant a falu, ma már város, központjában. Azóta is ott élnek egymást segítve.

A helyi szlovák közösség életében is aktívan

György hosszú évtizedekig dolgozott úszómesterként a helyi fürdőben, sok-sok gyerek köszönheti neki, hogy megtanult úszni. Mária mestervizsgás szabóként a Tótkomlósi Vegyesipari Szövetkezetnél (a KTSZ-ben) dolgozott majd 30 évet. Mindketten aktívan részt vettek a helyi szlovákok életében. György szülőhelye néprajzi hagyományainak gyűjtője, emellett figyelemre méltó szerepet játszik az alföldi szlovákság identitásának, nyelvének megőrzésében. 1978 óta publikálja, elsősorban anyanyelvén, szlovákul írt verseit. Kilenc verseskötete jelent meg.

Mária már fiatal korától nagyon szeretett táncolni, énekelni, így az természetes volt számára, hogy a Rozmaring népdalkör tagja volt évtizedeken keresztül. A helyi amatőr színjátszó csoportban is éveken át szerepelt. Két lányuk született: Zsuzsanna és Éva, az idősebb lány jogot végzett, a fiatalabb a számviteli főiskolán szerzett diplomát.