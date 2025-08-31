augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

25°
+33
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kimagasló szereplés

48 perce

A világ legjobbjai közé kerültek a gyomaendrődi mazsorettesek – galériával

Címkék#eredmények#mazsorettek#gyomaendrődi#világbajnokság#Színfolt Mazsorett Táncegyesület

Szép eredményekkel tértek haza a gyomaendrődiek az augusztus 21. és 24. között megrendezett győri Mazsorett Világbajnokságról. A Színfolt Mazsorett Táncegyesület hét kategóriában nevezett, melyekben több dobogós helyet is szereztek.

Vincze Attila

A gyomaendrődi Színfolt Mazsorett Táncegyesület augusztus 21. és 24. között a hidak városába, Győrbe utazott a World Championship of Majorette-sport Merry Majorette International Cup versenyre, vagyis a Mazsorett Világbajnokságra, ahol 12 ország 750 mazsorett-táncosa mutatta be tudását a bíróknak, a közönségnek, illetve egymásnak. A világversenyt a Magyar Majorette Szövetség rendezte. A vármegyei táncegyesület beszámolója szerint a négy nap felejthetetlen élmény volt mindannyiuk számára. Az ünnepélyes megnyitó csodálatos látvány volt számukra, a színesebbnél színesebb csoportok magyar induló zenére vonultak be, egyszerre dobbantak a lábak és a szívek.

A Színfolt Mazsorett Táncegyesület a legjobbak között
Szép eredményekkel tért haza a gyomaendrődi Színfolt Mazsorett Táncegyesület a győri Mazsorett Világbajnokságról. Fotó: Színfolt Mazsorett Táncegyüttes

A Színfolt Mazsorett Táncegyesület tagjai hét kategóriában indultak a világversenyen

A magyar mazsorettek legjobbjai, 36 fő, egy látványos zászlós-botos-pomponos koreográfiával nyitották meg az idei világbajnokságot és köszöntötték a külföldi csapatokat. A négy nap teljes izgalomban telt, hiszen reggeltől estig tartott a verseny. A Színfolt mazsorettek hét kategóriában neveztek: csapatban, mini formációban, párosban és egyéniben indultak, változatos eszközökkel, mint bot, pompon és zászló. A végeredmény önmagáért beszél, hiszen gyönyörű eredmények születtek. Az egyesület vezetője, valamint a csapat minden táncosa megköszönték a szülők és Toldi Balázs polgármester támogatását.

A gyomaendrődi Színfolt Mazsorett Táncegyesület

Fotók: Színfolt Mazsorett Táncegyüttes

Íme a gyomaendrődi mazsorettesek eredményei a győri világbajnokságon

  • Tradicionális, szenior botos csapat, színpadi és menettánc: arany minősítés
  • Tradicionális szenior botos szóló: Izsó Éva: IV. hely
  • Zászló szenior mini formáció: II. hely
  • Pompon mini formáció, junior korosztály: ezüst minősítés
  • Pompon páros, junior korosztály: Szilágyi Zsófi – Tímár Mirjam: III. hely
  • Pompon junior szóló: Tímár Mirjam: VII. hely

Az egyesület vezetője: Hunya Jolán tanárnő, táncasszisztense: Izsó Éva.


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu