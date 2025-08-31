48 perce
A világ legjobbjai közé kerültek a gyomaendrődi mazsorettesek – galériával
Szép eredményekkel tértek haza a gyomaendrődiek az augusztus 21. és 24. között megrendezett győri Mazsorett Világbajnokságról. A Színfolt Mazsorett Táncegyesület hét kategóriában nevezett, melyekben több dobogós helyet is szereztek.
A gyomaendrődi Színfolt Mazsorett Táncegyesület augusztus 21. és 24. között a hidak városába, Győrbe utazott a World Championship of Majorette-sport Merry Majorette International Cup versenyre, vagyis a Mazsorett Világbajnokságra, ahol 12 ország 750 mazsorett-táncosa mutatta be tudását a bíróknak, a közönségnek, illetve egymásnak. A világversenyt a Magyar Majorette Szövetség rendezte. A vármegyei táncegyesület beszámolója szerint a négy nap felejthetetlen élmény volt mindannyiuk számára. Az ünnepélyes megnyitó csodálatos látvány volt számukra, a színesebbnél színesebb csoportok magyar induló zenére vonultak be, egyszerre dobbantak a lábak és a szívek.
A Színfolt Mazsorett Táncegyesület tagjai hét kategóriában indultak a világversenyen
A magyar mazsorettek legjobbjai, 36 fő, egy látványos zászlós-botos-pomponos koreográfiával nyitották meg az idei világbajnokságot és köszöntötték a külföldi csapatokat. A négy nap teljes izgalomban telt, hiszen reggeltől estig tartott a verseny. A Színfolt mazsorettek hét kategóriában neveztek: csapatban, mini formációban, párosban és egyéniben indultak, változatos eszközökkel, mint bot, pompon és zászló. A végeredmény önmagáért beszél, hiszen gyönyörű eredmények születtek. Az egyesület vezetője, valamint a csapat minden táncosa megköszönték a szülők és Toldi Balázs polgármester támogatását.
A gyomaendrődi Színfolt Mazsorett TáncegyesületFotók: Színfolt Mazsorett Táncegyüttes
Íme a gyomaendrődi mazsorettesek eredményei a győri világbajnokságon
- Tradicionális, szenior botos csapat, színpadi és menettánc: arany minősítés
- Tradicionális szenior botos szóló: Izsó Éva: IV. hely
- Zászló szenior mini formáció: II. hely
- Pompon mini formáció, junior korosztály: ezüst minősítés
- Pompon páros, junior korosztály: Szilágyi Zsófi – Tímár Mirjam: III. hely
- Pompon junior szóló: Tímár Mirjam: VII. hely
Az egyesület vezetője: Hunya Jolán tanárnő, táncasszisztense: Izsó Éva.
