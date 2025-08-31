A világ legjobbjai közé kerültek a gyomaendrődi mazsorettesek – galériával

A gyomaendrődi Színfolt Mazsorett Táncegyesület augusztus 21. és 24. között a hidak városába, Győrbe utazott a World Championship of Majorette-sport Merry Majorette International Cup versenyre, vagyis a Mazsorett Világbajnokságra, ahol 12 ország 750 mazsorett-táncosa mutatta be tudását a bíróknak, a közönségnek, illetve egymásnak. A világversenyt a Magyar Majorette Szövetség rendezte. A vármegyei táncegyesület beszámolója szerint a négy nap felejthetetlen élmény volt mindannyiuk számára. Az ünnepélyes megnyitó csodálatos látvány volt számukra, a színesebbnél színesebb csoportok magyar induló zenére vonultak be, egyszerre dobbantak a lábak és a szívek.

Szép eredményekkel tért haza a gyomaendrődi Színfolt Mazsorett Táncegyesület a győri Mazsorett Világbajnokságról. Fotó: Színfolt Mazsorett Táncegyüttes

A Színfolt Mazsorett Táncegyesület tagjai hét kategóriában indultak a világversenyen

A magyar mazsorettek legjobbjai, 36 fő, egy látványos zászlós-botos-pomponos koreográfiával nyitották meg az idei világbajnokságot és köszöntötték a külföldi csapatokat. A négy nap teljes izgalomban telt, hiszen reggeltől estig tartott a verseny. A Színfolt mazsorettek hét kategóriában neveztek: csapatban, mini formációban, párosban és egyéniben indultak, változatos eszközökkel, mint bot, pompon és zászló. A végeredmény önmagáért beszél, hiszen gyönyörű eredmények születtek. Az egyesület vezetője, valamint a csapat minden táncosa megköszönték a szülők és Toldi Balázs polgármester támogatását.