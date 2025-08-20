augusztus 20., szerda

A szervátültetettek világjátékának bronzérmese a gádorosi sportember

Címkék#Kóródi István#sportember#világjáték

Fényes érem. A vesetranszplantált sportember a dobogó harmadik fokára állhatott fel a világjátékokon, Drezdában.

Csete Ilona
A szervátültetettek világjátékának bronzérmese a gádorosi sportember

Kóródi István Drezdában, a világjátékokon bronzérmet szerzett. Fotó: Facebook

A németországi Drezda ad otthont a 2025-ös szervátültetettek világjátékának, ahol 54 ország több mint 2500 sportolója méri össze tudását. Közöttük van a gádorosi Kóródi István is. Friss hír érkezett róla: 

Kóródi István bronzérmet szerzett a férfi egyéni bowling versenyen. István 1997-ben kapott új vesét – és ezzel új reményt, új életet. A transzplantáció után a sportban találta meg az erőt. Egykori kézilabdásként először atlétikában, majd bowlingban bizonyított: számos Európa- és világversenyen állhatott dobogóra. Példája annak, hogy a szervátültetés nem akadály, hanem lehetőség egy teljesebb életre.

A mai bronzérem Drezdában újabb fejezet a kitartás és a küzdelem történetében – és egyben inspiráció mindenki számára, aki hisz az újrakezdés erejében.

 

 

 

