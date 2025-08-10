Maradj életben, sportolj – ez a szervátültetett Kóródi István mottója, aki utazik a világjátékokra

A németországi Drezda ad otthont a 2025-ös szervátültetettek világjátékának, ahol 54 ország több mint 2500 sportolója méri össze tudását. A sport, a 25. világjáték célja, hogy bemutassa: a szervátültetés nem lezárás, hanem új kezdet lehet – mozgással, közösséggel és célokkal. A magyar csapat tagjainak szombaton volt az eskütétele a Magyar Sportok Házában.

Kóródi István Drezdában is bizonyíthat: a szervátültetés után is van élet. Fotó: Magyar Szervátültetettek Szövetsége

A gádorosi és Orosházán dolgozó Kóródi István a magyar csapat vese transzplantált sportolói között van.

Maradj életben – a sport az örök motiváció

Ahogy arról korábban írtunk, számára az a bizonyos veseriadó 1997-ben érkezett el. Az átültetés után megkereste és megtalálta azt a közösséget, a transzplantált sportolók közösségét, ahol kiteljesedett és mottójául ezt választotta: maradj életben!

– Dobóatlétaként 25 éve versenyzek a Magyar Szervátültetettek Szövetségében. Versenyeimen súlylökésben, diszkoszvetésben, gerelyhajításban, illetve bowlingban igyekszem a legjobb eredményemmel hozzájárulni a magyar csapat sikeréhez. Nekem a drezdai világesemény lesz a 9., ahol bizonyíthatok. Büszke vagyok arra, hogy az elmúlt években sorozatban a dobogó valamelyik fokán akasztották nyakamba a fényes érmeket. Most is ez a célom. De ennél is fontosabb, hogy a szervátültetés, majd azt követően a sport, a mozgás fontosságára felhívjam a figyelmet. Ráadásul a játékokon újra találkozhatok a versenytársaimmal, ami azt is jelenti számunkra, hogy jól vagyunk – nyilatkozta hírportálunknak a vesetranszplantált sportoló, akinek a felkészülését a Szentesi Maximus SE segítette.

Mindannyian túlélők, akik új szervvel, új eséllyel, új álmokkal állnak rajthoz s bizonyítják, hogy nincs lehetetlen. 69 szervátültetett sportoló indul 11 sportágban. Fotó: Facebook

Szervátültetés után is aktívan, irány a világjátékok!

Kóródi István azt is elárulta: szokásához híven a hazatérése után mindig felkeresi transzplant kezelő orvosát és bemutatja neki az érmet, mert ezt közös sikerüknek tekinti.

A szervátültetettek világjátékán a magyar részvétel célja a versenyeken túl megmutatni, hogy egy sikeres transzplantáció után lehet teljes életet élni. Hazánkban jelenleg több mint 5200 szervátültetett ember él. A szervátültetettek rehabilitációjában az aktív mozgás és a rendszeres sport elengedhetetlen szerepet játszik. Orvosilag igazolt tény, hogy a beültetett szerv élettartama és a páciensek életkilátásai évekkel javíthatók a testmozgás segítségével. A világjátékra utazó magyar sportolók nemcsak versenyeznek, hanem példát is mutatnak minden szervátültetettnek: „Neked is sikerülhet!”