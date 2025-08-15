Családi program 40 perce

Újra jön a Szent István-napi előzetes a Lencsési lakótelepen

Újra jön a Lencsési lakótelep egyik, ha nem a legnagyobb rendezvénye. A Lencsési Közösségi Ház szervezésében a Szent István-napi előzetes augusztus 16-án, szombaton 17 és 22.30 óra között színvonalas és változatos programokkal számít ezúttal is az érdeklődőkre, a családokra.

Ismét megrendezi a Lencsési Közösségi Ház a békéscsabai Lencsési lakótelep egyik, ha nem a legnagyobb rendezvényét, a Szent István-napi előzetest augusztus 16-án, szombaton 17 és 22.30 óra között az intézmény környezetében, a Féja Géza téren. Bizonyára ismét megtelik a Féja Géza tér, jön a Szent István-napi előzetes a Lencsési Közösségi Ház szervezésében. Fotó: MW Íme a lista, hogy milyen programok lesznek a Szent István-napi előzetesen 17.00: A csorvási mazsorettcsoport és fúvószenekar felvonulása a Lencsési úton, bemutató a Féja Géza téren.

18.00: Bemutatkoznak a Fitdance Center csoportjai.

18.30: Bodrogközy Rita interaktív, zenés gyermekműsora.

19.30: Lovasbemutató a Remonda Szabadidős, Lovas- és Sportegyesület közreműködésével.

20.00: A rendezvény sztárvendége, a Szironta együttes fellépése.

21.00: Tűzzsonglőrshow.

21.30: Supamono együttes fellépése.

22.00: Hetvenszer Hétszer Bocsánat zenekar fellépése. A színpadiak mellett lesznek kiegészítő programok is, mint játszóház, légvárak, csillámtetoválás és arcfestés;

íjászati és lovaglási lehetőség,

a Márvány Fotóműhely szabadtéri kiállítással készül,

valamint büfé ugyancsak elérhető lesz.

