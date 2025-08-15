Családi program
Újra jön a Szent István-napi előzetes a Lencsési lakótelepen
Újra jön a Lencsési lakótelep egyik, ha nem a legnagyobb rendezvénye. A Lencsési Közösségi Ház szervezésében a Szent István-napi előzetes augusztus 16-án, szombaton 17 és 22.30 óra között színvonalas és változatos programokkal számít ezúttal is az érdeklődőkre, a családokra.
Íme a lista, hogy milyen programok lesznek a Szent István-napi előzetesen
- 17.00: A csorvási mazsorettcsoport és fúvószenekar felvonulása a Lencsési úton, bemutató a Féja Géza téren.
- 18.00: Bemutatkoznak a Fitdance Center csoportjai.
- 18.30: Bodrogközy Rita interaktív, zenés gyermekműsora.
- 19.30: Lovasbemutató a Remonda Szabadidős, Lovas- és Sportegyesület közreműködésével.
- 20.00: A rendezvény sztárvendége, a Szironta együttes fellépése.
- 21.00: Tűzzsonglőrshow.
- 21.30: Supamono együttes fellépése.
- 22.00: Hetvenszer Hétszer Bocsánat zenekar fellépése.
A színpadiak mellett lesznek kiegészítő programok is, mint
- játszóház, légvárak, csillámtetoválás és arcfestés;
- íjászati és lovaglási lehetőség,
- a Márvány Fotóműhely szabadtéri kiállítással készül,
- valamint büfé ugyancsak elérhető lesz.
