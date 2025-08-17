Óriási bulit csaptak megint a Lencsési lakótelepen - galériával, videóval

Takács Péter, a Lencsési Közösségi Ház vezetője elmondta, hogy immár 32. alkalommal szervezték meg a Szent István-napi előzetest.

Ismét nagy sikert aratott a Lencsési Közösségi Ház rendezvénye, a Szent István-napi előzetes. Fotó: Bencsik Ádám

A Szent István-napi előzetes három évtizedes múltra tekint vissza

Annak idején azért álmodták meg, mert úgy ítélték meg, hogy a Lencsési lakótelep város a városban, és hogy legyen egy saját augusztus 20-ai eseménye, amellyel megünnepelhetik az államalapítást. Erre pedig ideális helyszínként mutatkozott akkor is a Féja Géza tér. Az elmúlt három évtizedben igazi sztárok is felléptek a rendezvényen, mint Nagy Feró, Balázs Fecó, Wolf Kati vagy Freddie. Most egy különleges produkcióval a Szironta együttes érkezett.

Rengeteg program várta az érdeklődőket, a kisgyermekes családokat

Hangsúlyozta, hogy a Szent István-napi előzetes kezdetektől fogva családi rendezvény, és ennek megfelelően most is kiemelt figyelmet szenteltek a programok összeállításánál a kisgyermekes családokra. Ugrálóvárak, csillámtetoválás és arcfestés, játszóház várták a kicsiket. A színpadi programok tekintetében pedig lehetőséget adtak a helyi fellépőknek, köztük azoknak, akik valamilyen módon kötődnek a Lencsési lakótelephez.