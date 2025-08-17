augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

23°
+38
+21
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szent István-napi előzetes

1 órája

Óriási bulit csaptak megint a Lencsési lakótelepen - galériával, videóval

Címkék#beol videó#Szent István-napi#Lencsési lakótelep#kisgyermekes#rendezvény#kukorica#család#program

Pattogatott kukorica, perec és vattacukor illata lengte be a békéscsabai Féja Géza teret, miközben a színpadról édességek és léggömbök repültek, óriásbuborékok szálltak a magasba. Ismét rengetegen látogattak ki a Lencsési lakótelep egyik legjelentősebb rendezvényére, a Szent István-napi előzetesre, amelyet szombaton szervezett a Lencsési Közösségi Ház.

Licska Balázs

Takács Péter, a Lencsési Közösségi Ház vezetője elmondta, hogy immár 32. alkalommal szervezték meg a Szent István-napi előzetest. 

A Szent István-napi előzetesen mindenki talált magának programot
Ismét nagy sikert aratott a Lencsési Közösségi Ház rendezvénye, a Szent István-napi előzetes. Fotó: Bencsik Ádám

A Szent István-napi előzetes három évtizedes múltra tekint vissza

Annak idején azért álmodták meg, mert úgy ítélték meg, hogy a Lencsési lakótelep város a városban, és hogy legyen egy saját augusztus 20-ai eseménye, amellyel megünnepelhetik az államalapítást. Erre pedig ideális helyszínként mutatkozott akkor is a Féja Géza tér. Az elmúlt három évtizedben igazi sztárok is felléptek a rendezvényen, mint Nagy Feró, Balázs Fecó, Wolf Kati vagy Freddie. Most egy különleges produkcióval a Szironta együttes érkezett.

Rengeteg program várta az érdeklődőket, a kisgyermekes családokat

Hangsúlyozta, hogy a Szent István-napi előzetes kezdetektől fogva családi rendezvény, és ennek megfelelően most is kiemelt figyelmet szenteltek a programok összeállításánál a kisgyermekes családokra. Ugrálóvárak, csillámtetoválás és arcfestés, játszóház várták a kicsiket. A színpadi programok tekintetében pedig lehetőséget adtak a helyi fellépőknek, köztük azoknak, akik valamilyen módon kötődnek a Lencsési lakótelephez.

Szent István-napi előzetes Békéscsabán

Fotók: Bencsik Ádám

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu