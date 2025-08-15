augusztus 15., péntek

Családi program

2 órája

Újra jön a Szent István-napi előzetes a Lencsési lakótelepen

Címkék#Lencsési Közösségi Ház#Márvány Fotóműhely#légvár#rendezvény#fúvószenekar#sztárvendég#program

Újra jön a Lencsési lakótelep egyik, ha nem a legnagyobb rendezvénye. A Lencsési Közösségi Ház szervezésében a Szent István-napi előzetes augusztus 16-án, szombaton 17 és 22.30 óra között színvonalas és változatos programokkal számít ezúttal is az érdeklődőkre, a családokra.

Licska Balázs

Ismét megrendezi a Lencsési Közösségi Ház a békéscsabai Lencsési lakótelep egyik, ha nem a legnagyobb rendezvényét, a Szent István-napi előzetest augusztus 16-án, szombaton 17 és 22.30 óra között az intézmény környezetében, a Féja Géza téren.

Jön a Szent István-napi előzetes a Lencsési Közösségi Háznál
Bizonyára ismét megtelik a Féja Géza tér, jön a Szent István-napi előzetes a Lencsési Közösségi Ház szervezésében. Fotó: MW

Íme a lista, hogy milyen programok lesznek a Szent István-napi előzetesen

  • 17.00: A csorvási mazsorettcsoport és fúvószenekar felvonulása a Lencsési úton, bemutató a Féja Géza téren.
  • 18.00: Bemutatkoznak a Fitdance Center csoportjai.
  • 18.30: Bodrogközy Rita interaktív, zenés gyermekműsora.
  • 19.30: Lovasbemutató a Remonda Szabadidős, Lovas- és Sportegyesület közreműködésével.
  • 20.00: A rendezvény sztárvendége, a Szironta együttes fellépése.
  • 21.00: Tűzzsonglőrshow.
  • 21.30: Supamono együttes fellépése.
  • 22.00: Hetvenszer Hétszer Bocsánat zenekar fellépése.

A színpadiak mellett lesznek kiegészítő programok is, mint

  • játszóház, légvárak, csillámtetoválás és arcfestés;
  • íjászati és lovaglási lehetőség,
  • a Márvány Fotóműhely szabadtéri kiállítással készül,
  • valamint büfé ugyancsak elérhető lesz.

 

 

 

