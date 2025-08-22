Koronavírus: a szennyvíz nem sok jót jósol

A múlt héten emelkedett a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön a honlapján.

Azt írták, hogy az év 33. hetében a szennyvízben a koronavírus koncentrációja országos szinten emelkedett. Emelkedést tapasztaltak Budapest agglomerációs településeinek egyesített mintájában, Békéscsabán, Győrött, Kaposváron, Székesfehérváron, Szekszárdon és Zalaegerszegen, míg 15 ellátási területre stagnálás volt jellemző. Csökkenést egyik ellátási terület szennyvízmintájában sem mértek.

Az örökítőanyag koncentrációja Salgótarjánban az emelkedett, Pécsen, Debrecenben, Nyíregyházán, Békéscsabán, Budapest északi, déli és központi mintáiban, valamint az agglomeráció mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt. Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának emelkedése várható a következő hetekben.