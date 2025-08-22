augusztus 22., péntek

Vizsgálat

1 órája

Koronavírus: a szennyvíz nem sok jót jósol

Címkék#Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Intézet#vizsgálat#koronavírus#szennyvíz

Népegészségügyi központ: emelkedett a vírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben

Beol.hu

A múlt héten emelkedett a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön a honlapján.

Azt írták, hogy az év 33. hetében a szennyvízben a koronavírus koncentrációja országos szinten emelkedett. Emelkedést tapasztaltak Budapest agglomerációs településeinek egyesített mintájában, Békéscsabán, Győrött, Kaposváron, Székesfehérváron, Szekszárdon és Zalaegerszegen, míg 15 ellátási területre stagnálás volt jellemző. Csökkenést egyik ellátási terület szennyvízmintájában sem mértek. 

Az örökítőanyag koncentrációja Salgótarjánban az emelkedett, Pécsen, Debrecenben, Nyíregyházán, Békéscsabán, Budapest északi, déli és központi mintáiban, valamint az agglomeráció mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt. Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának emelkedése várható a következő hetekben.

 

