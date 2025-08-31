augusztus 31., vasárnap

Illegális hulladék

1 órája

Szemét szemét hátán a város határában, az asztalra csapott a polgármester – képekkel

Címkék#törmelék#akkumulátor#hulladék#polgármester

Megnőtt az illegális szemétlerakások száma az elmúlt időszakban a város határában. A polgármester felhívta a figyelmet a szabályok betartására és kiemelte: a szemét illegális lerakása törvénybe ütközik, feljelentést von maga után.

Beol.hu

Az elmúlt időszakban sajnálatos módon megnövekedett az illegális szemétlerakások száma a komposztáló telep előtt. Szeretnénk mindenki figyelmét ismételten felhívni arra, hogy az illegális hulladéklerakás törvénybe ütköző cselekmény, feljelentést és büntetést von maga után – írta közösségi oldalán Valánszki Miklós.

Illegális szemétlerakás a város szélén
A szemét lerakásának nem ez a módja - figyelmeztetett a polgármester.
Forrás: Facebook/Valánszki Miklós oldala

Dévaványa polgármestere a helyes elhelyezési lehetőségekre is felhívta a figyelmet

  • Építési törmelék, üveg hulladék, égési termékek (hamu, pernye, salak), textil➝ Téglagyár
  • Gumiabroncsok, veszélyes anyagot tartalmazó dobozok, akkumulátorok, elemek , kenőolaj, építési törmelék, elektronikai hulladék ➝ Hulladékudvar
  • Zöldhulladék ➝ Komposztáló telep (további feldolgozásra)
  • Használt sütőolaj, textil hulladék ➝ piac
  • Egyéb hulladékok (pl. bútor) ➝ Lomtalanítási napokon kerülnek elszállításra az ingatlanok elől, vagy leadhatók a gyomaendrődi regionális hulladékudvarban.

Illegális hulladéklerakás Dévaványán

Fotók: Facebook

Nincs olyan szemét, aminek az elszállítása nem megoldható

Ahogy a polgármester fogalmazott, nincs olyan a szemét, aminek az elszállítása nem megoldott vagy nem megoldható, ezért kérik szabályok betartását saját és gyermekeink egészsége, környezetünk védelme érdekében. Kérik, hogy mindenki felelősségteljesen járjon el hulladékai elhelyezésekor!

Medgyesegyházán is hasonló gonddal küzdöttek

Legutóbb Medgyesegyházán is hasonló probléma ütötte fel a fejét, ott sikerült elszállítani a felhalmozott illegális hulladékot.

 

 

