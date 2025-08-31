Szemét szemét hátán a város határában, az asztalra csapott a polgármester – képekkel

Nincs olyan szemét, aminek az elszállítása nem megoldható

Ahogy a polgármester fogalmazott, nincs olyan a szemét, aminek az elszállítása nem megoldott vagy nem megoldható, ezért kérik szabályok betartását saját és gyermekeink egészsége, környezetünk védelme érdekében. Kérik, hogy mindenki felelősségteljesen járjon el hulladékai elhelyezésekor!

Medgyesegyházán is hasonló gonddal küzdöttek

Legutóbb Medgyesegyházán is hasonló probléma ütötte fel a fejét, ott sikerült elszállítani a felhalmozott illegális hulladékot.