Vizet a tájba

2 órája

Újabb látványos kisfilm jelent meg a Koplaló holtágról – videóval

Újabb látványos kisfilm jelent meg Szeghalom környékéről. A Sárréti Vízőrzők Egyesület kezdeményezésére a Sebes-Körösből feltöltötték a vízügyi igazgatóság szakemberei az évek óta vízre szomjazó, kiszáradt Koplaló holtágat. A Nem víznek való vidék csapata visszatért a helyszínre, megnézte, hogy a Vizet a tájba program eredményeként milyen lett Szeghalom határa.

Licska Balázs

A Vizet a tájba felületen keresztül jelezte a Sárréti Vízőrzők Egyesület, hogy a Sebes-Körös évekkel ezelőtt kiszáradt Koplaló-holtágát feltöltenék Szeghalom közelében, egyeztetve a helyi önkormányzattal és a térségben gazdálkodókkal. Erről írtak korábban a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság honlapján és Facebook-oldalán is. A Kis-Sárréten indult vízpótlási kísérletről a Nem víznek való vidék csapata készített egy kisfilmet.

Újabb látványos kisfilm jelent meg Szeghalom határáról
Újabb látványos kisfilm jelent meg, megnézték, milyen a vízzel feltöltött Koplaló holtág Szeghalom határában. Fotó: Nem víznek való vidék
Fotó: Szegi Attila

Összesen 400 ezer köbméter vizet emeltek át a Koplaló holtágba

A terv szerint a Sebes-Körös és a Berettyó között 4,5 kilométeren át kanyargó holtágba a Sebes-Körösből csaltak vizet. A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója, Csűrös Krisztián egy sajtótájékoztatón elmondta, hogy egy mobil szivattyútelep segítségével másodpercenként 300 liter vizet – összesen 400 ezer köbméternyit – emeltek ki a Sebes-Körösből, majd juttattak a kiépített csővezetékrendszer segítségével a Koplaló holtágba, ökológiai céllal.

Aszályvédelmi akciótervet hirdetett a kormány, erről beszélt az államtitkár

Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára a szeghalmi példa alapján elmondta: az aszályvédelmi akcióterv keretében az a cél, hogy friss felszíni vízzel töltsenek fel szárazan álló holtágakat, kihasználatlan csatornákat, medreket, ahol tudnak vizet tárolni, biztosítva ezzel az ökoszisztéma egyensúlyát, az élet egyik legfontosabb feltételét, a vizet.

Újabb látványos kisfilm jelent meg Szeghalom határáról

A Nem víznek való vidék csapata egy újabb kisfilmet készített a helyszínen, ezúttal arról, hogy milyen a táj Szeghalom határában akkor, amikor immár feltöltötték a Koplaló holtágat a Sebes-Körösből átemelt 400 ezer köbméter vízzel.

Fontos kérdéseket vetettek fel a beszélgetés során

Csala Dániellel és csapatával tartott Balogh Péter geográfus, aki elindította a Vízválasztó mozgalmat. Beszélgetnek többek között arról,

  • mennyire mondható egyedülállónak, hogy civil kezdeményezésre tölt fel a vízügyi igazgatóság egy területet;
  • mit lehetne tenni a vízhiányos és a víztöbbletes időszakokban; 
  • mire lenne érdemes fókuszálni a jövőben.

Sikernek ítélte a projektet a Sárréti Vízőrzők Egyesület elnöke

A Sárréti Vízőrzők Egyesület elnöke, Czirják Csaba megszólal az újabb kisfilmben is. Sikeresnek ítélte a projektet, mint fogalmazott, álmodni sem mertek volna arról, hogy 20 nap leforgása alatt nemhogy a 4,5 kilométer hosszú és 16 hektáros Koplaló holtágat, hanem az ahhoz kapcsolódó csatornákat is képesek lesznek feltölteni a Sebes-Körösből kiemelt mintegy 400 ezer köbméter víznek köszönhetően.

 

 

 

