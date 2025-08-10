augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

19°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Beruházás

43 perce

Ezzel a fejlesztéssel készül az aszályra Szeghalom

Címkék#Macsári József#TOP Plusz#épület#energetikai

Újabb fejlesztésekről is döntött a közelmúltban tartott ülésén a város képviselő-testülete. Kiderült, hogy mire készül Szeghalom több millió forintból.

Licska Balázs

Szeghalom polgármestere, Macsári József elmondta, hogy a TOP Plusz keretében megvalósított két fejlesztés kapcsán maradt forrás, így plusz beruházásokat tudnak megvalósítani a támogatásokból.

szeghalom
További beruházásokról döntött Szeghalom képviselő-testülete, plusz napelemeket is felhelyeznek az idősek otthona épületére. 
Fotó: Shutterstock

Fontos szivattyútelepet is fejleszt Szeghalom

A vízelvezető-rendszer fejlesztése érintette a Dózsa György utcát és az Árpád utcát. Itt maradt több millió forint, így most ebből a forrásból – amelyet az önkormányzat kiegészít – a Szeleskerti főgyűjtőt érintő beruházás várható. Egy szivattyútelepet fejlesztenének szivornya beépítésével, hogy a Berettyóból aszályos időszakban vizet juttathassanak a Szeleskerti főgyűjtőbe. 

További napelemeket szerelnek fel az idősek otthonára

Kilenc szeghalmi épületet – az óvodáktól, a bölcsődétől egészen a sportöltözőig – érintett egy nagyszabású, energetikai korszerűsítést célzó beruházás: szigeteltek, napelemeket helyeztek fel. Itt is maradt forrás, amelyet kiegészít a város. A pénzből költenek a közétkeztetést biztosító Ady utcai épületre, valamint az idősek otthonánál további napelemeket szerelnek fel.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu