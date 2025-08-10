Ezzel a fejlesztéssel készül az aszályra Szeghalom

Szeghalom polgármestere, Macsári József elmondta, hogy a TOP Plusz keretében megvalósított két fejlesztés kapcsán maradt forrás, így plusz beruházásokat tudnak megvalósítani a támogatásokból.

További beruházásokról döntött Szeghalom képviselő-testülete, plusz napelemeket is felhelyeznek az idősek otthona épületére.

Fotó: Shutterstock

Fontos szivattyútelepet is fejleszt Szeghalom

A vízelvezető-rendszer fejlesztése érintette a Dózsa György utcát és az Árpád utcát. Itt maradt több millió forint, így most ebből a forrásból – amelyet az önkormányzat kiegészít – a Szeleskerti főgyűjtőt érintő beruházás várható. Egy szivattyútelepet fejlesztenének szivornya beépítésével, hogy a Berettyóból aszályos időszakban vizet juttathassanak a Szeleskerti főgyűjtőbe.

További napelemeket szerelnek fel az idősek otthonára

Kilenc szeghalmi épületet – az óvodáktól, a bölcsődétől egészen a sportöltözőig – érintett egy nagyszabású, energetikai korszerűsítést célzó beruházás: szigeteltek, napelemeket helyeztek fel. Itt is maradt forrás, amelyet kiegészít a város. A pénzből költenek a közétkeztetést biztosító Ady utcai épületre, valamint az idősek otthonánál további napelemeket szerelnek fel.