Fontos döntés született Szeghalom értékeiről
Újjászervezték a települési érték-bizottságot. Ez is napirendre került Szeghalom képviselő-testületi ülésén.
Újjászervezték Szeghalom értéktár-bizottságát a képviselő-testület döntése alapján.
Fotó: szeghalom.hu
Újjászervezték Szeghalom települési értéktár-bizottságát, ez is napirendre került a képviselő-testület közelmúltban tartott ülésén. A bizottságban négyen kaptak helyet:
- Nagy István,
- Hajdu Ferenc,
- Kincses Zoltán,
- Hajdu Klára.
A tervek szerint az értéktár-bizottság tagjai szükség szerint, de legalább évente kétszer ülnek össze, januárban és júliusban, és félévente be is számolnak a tevékenységükről a képviselő-testület számára.
Jelenleg 35 szeghalmi különlegességet tartanak nyilván az értéktárban. Érdemes lenne azokat népszerűsíteni, megmutatni a szeghalmiak számára akár rendezvényeken keresztül is, hogy mik azok, amikre büszkék lehetnek.