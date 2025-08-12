Fontos döntés született Szeghalom értékeiről

Újjászervezték Szeghalom települési értéktár-bizottságát, ez is napirendre került a képviselő-testület közelmúltban tartott ülésén. A bizottságban négyen kaptak helyet:

Nagy István,

Hajdu Ferenc,

Kincses Zoltán,

Hajdu Klára.

A tervek szerint az értéktár-bizottság tagjai szükség szerint, de legalább évente kétszer ülnek össze, januárban és júliusban, és félévente be is számolnak a tevékenységükről a képviselő-testület számára.

Jelenleg 35 szeghalmi különlegességet tartanak nyilván az értéktárban. Érdemes lenne azokat népszerűsíteni, megmutatni a szeghalmiak számára akár rendezvényeken keresztül is, hogy mik azok, amikre büszkék lehetnek.