Boszorkányfesztivál

5 órája

Ez a Wellhellónál is nagyobbat szólt, most is erről beszél Szeghalom

Címkék#adomány#Macsári József#babgulyás

A közelmúltban rendezték meg a Boszorkányfesztivált a városban. Szeghalom legjelentősebb rendezvényén nagyot szólt a Wellhello. De van, ami ennél is nagyobbat, és most is beszélnek róla.

Licska Balázs

Jótékonysági főzést is tartottak a tradícióknak megfelelően a közelmúltban rendezett Boszorkányfesztivál keretében – amelyen óriási bulit csinált a Wellhello –, babgulyást kínáltak az érdeklődőknek Szeghalom egyik legjelentősebb rendezvényén. 

Szeghalom egyik legjelentősebb rendezvénye a Boszorkányfesztivál
Nagy bulit csapott a Wellhello, Fluor Tomi és Diaz Szeghalmon. Fotó: Beol.hu

Jótékonysági főzést is tartottak a Boszorkányfesztivál keretében

Az adományokból összesen 619 ezer forint jött össze, amelyet a minap Macsári József polgármester át is adott Baji Anna, a Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatója számára.

Szeghalom polgármestere átadta az adományt a főigazgatónak

Az összegből a Dózsa utcai udvarra kültéri játékokat vásárolnak. Folyamatban van az udvaron a műfű felhelyezése is – ismertette Macsári József polgármester az önkormányzat Facebook-oldalán, hozzátéve: bíznak benne, hogy hamarosan a korábbihoz képest megújult, kellemes környezet vár majd a gyermekekre. 

A Boszorkányfesztiválon befolyt adományt Macsári József, Szeghalom polgármestere adta át Baji Anna, az általános iskola főigazgatója számára
Forrás: Szeghalom Facebook-oldala

 

 

