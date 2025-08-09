5 órája
Ez a Wellhellónál is nagyobbat szólt, most is erről beszél Szeghalom
A közelmúltban rendezték meg a Boszorkányfesztivált a városban. Szeghalom legjelentősebb rendezvényén nagyot szólt a Wellhello. De van, ami ennél is nagyobbat, és most is beszélnek róla.
Jótékonysági főzést is tartottak a tradícióknak megfelelően a közelmúltban rendezett Boszorkányfesztivál keretében – amelyen óriási bulit csinált a Wellhello –, babgulyást kínáltak az érdeklődőknek Szeghalom egyik legjelentősebb rendezvényén.
Jótékonysági főzést is tartottak a Boszorkányfesztivál keretében
Az adományokból összesen 619 ezer forint jött össze, amelyet a minap Macsári József polgármester át is adott Baji Anna, a Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatója számára.
Szeghalom polgármestere átadta az adományt a főigazgatónak
Az összegből a Dózsa utcai udvarra kültéri játékokat vásárolnak. Folyamatban van az udvaron a műfű felhelyezése is – ismertette Macsári József polgármester az önkormányzat Facebook-oldalán, hozzátéve: bíznak benne, hogy hamarosan a korábbihoz képest megújult, kellemes környezet vár majd a gyermekekre.
