1 órája
Díszpolgári címet és Pro Urbe díjat adtak át Szeghalmon
A Sárrét fővárosa is ünnepelt augusztus 20-án. Macsári József és Hajduné Bíró Angelika, Szeghalom polgármestere és alpolgármestere ekkor adta át a művelődési központban tartott rendezvényen a legrangosabb városi elismeréseket. Díszpolgári cím és Pro Urbe díj is gazdára talált.
Augusztus 20-án adta át Macsári József polgármester és Hajduné Bíró Angelika alpolgármester a díszpolgári címet és a Pro Urbe díjat – ismertették Szeghalom Facebook-oldalán. Előbbit Sziliné Csáki Emília, utóbbit Elek Ferencné érdemelte ki.
Ők érdemelték ki Szeghalom legrangosabb elismeréseit
- Sziliné Csáki Emíliát mindenki ismeri, elismeri a városban, neki köszönhető, hogy Szeghalmon komoly múlttal rendelkezik a társastánc. Gyermekként ikertestvérével együtt kezdett táncolni. Később rengeteg gyermek tanult a kezei alatt, és Szeghalom nevét öregbítve számos helyen megfordultak különböző versenyeken, melyekről mindig szép eredményekkel térhettek haza. Meghatódva vette át elismerését, és megerősítette, hogy számára Szeghalom a világ közepe, és hálás a díszpolgári címért.
- A mindenki által jól ismert és szeretett Elek Ferencné mindig is azon volt, hogy másokon segítsen. Évtizedeken keresztül tanított az általános iskolákban, a gyermekek imádták, a szülők nagy becsben tartották. Sok éven keresztül vállalt szerepet a város mindennapi teendőiben, valamint most is tagja az oktatási és kulturális bizottságnak. Ő is meghatottan vette át az elismerését, mindenkinek megköszönte, hogy ő kaphatta meg a díjat, illetve köszönetet mondott családjának is a rengeteg támogatásért.
