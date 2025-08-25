augusztus 25., hétfő

Hírösszefoglaló

2 órája

Megtalálták Szathmáry Nikolett gyilkosát? Bárcsak ilyen egyszerű lenne a válasz…

Címkék#tragédia#beol videó#Szathmáry Nikolett#keleti pályaudvar#tények#összefoglaló

Niki 27 éve tűnt el. A mai napig sokakat foglalkoztat, nyugtalanít, ki lehet, Szathmáry Nikolett gyilkosa. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. augusztus 25-én.

Beol.hu

„23 év után megoldódhat Szathmáry Nikolett gyilkosságának ügye” – kezdett el terjedni az információ a napokban az interneten. Utánajártunk, hogy mi igaz a hírből, különösen annak fényében, hogy Niki 27 éve tűnt el, földi maradványait pedig három évvel később találták meg, és a a mai napig sokakat foglalkoztat, nyugtalanít, ki lehet, Szathmáry Nikolett gyilkosa. A gyulai kislányról nemrég született egy emlékdal, Niki édesanyjával erről is beszélgettünk.

Szathmáry Nikolett gyilkosa még nincs meg.
Szathmáry Nikolett gyilkosa máig nem került elő. A gyulai kislány ügye ma is sokakat foglalkoztat. Fotó: MW-archívum

Azt suttogják, megtalálták Szathmáry Nikolett gyilkosát, az igazság azonban ennél sokkal fájóbb

Az említett álhír néhány nappal ezelőtt kezdett el terjedni az interneten, és sokan kész tényként fogadtak el, hogy kiderülhet, ki volt Szathmáry Nikolett gyilkosa Az oldal egy férfi elmosódott, kitakart, de azért nem teljesen felismerhetetlen fotóját is csatolta az íráshoz, kiemelve, köze lehet a gyilkossághoz.

Kapócs Zsókát megérintette a szülők nélkül maradt öt gyermek sorsa, azonnal lépett

A népszerű modell, műsorvezető mindenkit arra kért, támogassa azt az öt gyermeket, akik édesanyjuk után a napokban édesapjukat is elveszítették. Kapócs Zsóka kérésére rengetegen megmozdultak, sikerült is előrelépni.

Kapócs Zsóka műsorvezető
Kapócs Zsóka azt kérte, aki tud, segítsen. Sokan megmozdultak a felhívására. Fotó: MW-archív

Felfoghatatlan, szavakkal nehezen kifejezhető szörnyű tragédia történt egy ötgyermekes orosházi családban: azok után, hogy alig egy hónapja elhunyt az édesanya, a napokban az édesapa is életét vesztette. Egy 13 éves lány, egy 9 éves és egy 5 éves fiú, valamint két 3 éves ikerfiú maradt így szülők nélkül. Sorsuk meghatotta a műsorvezetőt, modellt: Kapócs Zsóka rögtön a tettek mezejére lépett.

Egy hónapos kislányát veszítette el a kiváló énekes

A békési kötődésű Csordás Ákos a 2013-as X-faktorból emlékezhetnek a legtöbben. Csordás Ákos sokak szívébe lopta be magát, és most először beszélt élete egyik nagy tragédiájáról is.

Csordás Ákos nehéz időszakon van túl
Csordás Ákos beszélt a tragédiáról. Fotó: MW-archív

Csordás Ákos másfél évvel ezelőtt vált apává, kedvesével ikergyermekeket vártak, ám kislányukat egy hónappal a szülés után elveszítették. A nyilvánosság előtt a Blikk szerint először szólalt meg a tragédiáról.

Fény derült a titokzatos jóakarókra, akik támogatták Ónodi Heni gyógykezelését

Fény derült a titokzatos jóakarók személyére. A közelmúltban két jelentős tétel, egyszer 5500, egyszer pedig 4500 dollár, azaz összesen 10 ezer dollár (több mint 3 millió forint) érkezett az olimpiai bajnok tornász, Ónodi Henrietta megsegítésére.

Ónodi Henrietta gyógyulását milliókkal segítették.
Két jelentős tétel, összesen 10 ezer dollár futott be Ónodi Henrietta gyógykezelésére. Fotó: Life/gofundme.com

Az 1992-es barcelonai olimpia békéscsabai aranyérmese tavaly márciusban az Egyesült Államokban bevásárlás közben lett rosszul, infarktust kapott és életmentő műtétet kellett rajta végrehajtani. Ónodi Henrietta gyógykezelésére Amerikában, de Magyarországon is gyűjtés kezdődött. A gofundme oldalon követhető a gyűjtés aktuális állása.

Mától új irányt vettek a csabai vonatok – irány a Nyugati! – galériával, videóval

Alapjaiban változott meg a vasúti közlekedés Békéscsaba-Budapest között hétfőtől. A Keleti pályaudvar bezárása miatt a vonatok a vármegyeszékhelyről máshova érkeznek meg a fővárosban, és máshonnan is indulnak.

Keleti pályaudvar bezárása, ezentúl a Nyugati pályaudvarra érkeznek Békéscsabáról a vonatok
A békéscsabai vasútállomáson teljes körű a tájékoztatás, az utasok is nyugodtan fogadták a változást. Fotó: Kiss Zoltán

Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebook-oldalán adott tájékoztatást arról, hogy ma elkezdődött a Keleti pályaudvar 4 hétig tartó műszaki felújítása. 

Pokoli lángokkal égett az autó

Pokoli lángok nyaldosták, miközben sűrű, fekete füstöt okádott magából. Így égett egy autó a minap Magyarbánhegyes közelében. Egy volt tűzoltó érkezett elsők között a helyszínre, azonnal hívta a 112-es segélyhívót. A nem mindennapi gépjárműtűzről videót is készített.

 

 

