Megtalálták Szathmáry Nikolett gyilkosát? Bárcsak ilyen egyszerű lenne a válasz…

„23 év után megoldódhat Szathmáry Nikolett gyilkosságának ügye” – kezdett el terjedni az információ a napokban az interneten. Utánajártunk, hogy mi igaz a hírből, különösen annak fényében, hogy Niki 27 éve tűnt el, földi maradványait pedig három évvel később találták meg, és a a mai napig sokakat foglalkoztat, nyugtalanít, ki lehet, Szathmáry Nikolett gyilkosa. A gyulai kislányról nemrég született egy emlékdal, Niki édesanyjával erről is beszélgettünk.

Szathmáry Nikolett gyilkosa máig nem került elő. A gyulai kislány ügye ma is sokakat foglalkoztat. Fotó: MW-archívum

Azt suttogják, megtalálták Szathmáry Nikolett gyilkosát, az igazság azonban ennél sokkal fájóbb

Az említett álhír néhány nappal ezelőtt kezdett el terjedni az interneten, és sokan kész tényként fogadtak el, hogy kiderülhet, ki volt Szathmáry Nikolett gyilkosa Az oldal egy férfi elmosódott, kitakart, de azért nem teljesen felismerhetetlen fotóját is csatolta az íráshoz, kiemelve, köze lehet a gyilkossághoz.

