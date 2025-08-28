augusztus 28., csütörtök

Hamarosan újra a szilváról és a koncertekről szól minden Szarvason

Összeállt a részletes program, minden a helyére került, jöhet a vármegye egyik legnagyobb bulija. Már csak alig két hét, és érkezik a 27. Szarvasi Szilvanapok három színpaddal, sztárfellépőkkel és gasztronómiai ínyencségekkel.

Vincze Attila

A korábbiaktól eltérően már június közepén tartott a szarvasi önkormányzat, valamint a rendezvényt szervező Cervinus Teátrum egy előzetes tájékoztatót az idei Szarvasi Szilvanapokkal kapcsolatban, de akkor érthetően még számos információt nem lehetett pontosan tudni. Csütörtökön azonban részletesen kiderült, mire lehet számítani a kb. két hét múlva kezdődő fesztiválon.

Tájékoztató a Szarvasi szilvanapokról.
Dr. Dósová Zsuzsanna, a Cervinus Teátrum ügyvezető igazgatója és Hodálik Pál, Szarvas polgármestere tájékoztatott az idei Szarvasi Szilvanapok részletes programjáról. Fotó: Babák Zoltán

A Szarvasi Szilvanapok a gasztronómiában is élen jár

Hodálik Pál, Szarvas polgármestere elmondta, a szilvanapok egy gasztrokulturális rendezvény, tehát kellenek a fellépők, ugyanakkor az önkormányzat részéről szerették volna ha a gasztronómiai vonal is hangsúlyos marad. Így idén visszatér a hagyományos szilvalekvárfőzés, ami korábban sokáig jelen volt a fesztiválon, ezúttal három csapat is úgy döntött, hogy látványfőzést végez majd.

Szintén fontosnak tartották a szilvásgombóc kérdését, ezt pedig a várható nagy kereslet miatt úgy oldották meg, hogy helyben ugyan nem készül belőle, de házi recept alapján, előre elkészített formában, frissen tálalva meg lehet majd megkóstolni. A szarvasi testvérvárosok jóvoltából hagyományos miccset is lehet kapni, valamint szilvás süteményeket szintén kínálnak majd.

Mindezek mellett érkezik a fröccsbusz, illetve a Nemzeti Művelődési Intézet gasztrobusza is, utóbbinál szilvás ételek készülnek majd. Lesz továbbá szilvafánk sütés, termelői udvar, mézkóstoltatás, kapusznyika árusítás, illetve levendula farm is. Idén sem marad el a vasárnapi termésáldás az Ótemplomban, ugyanakkor visszatér a programok közé a pálinkaminősítő verseny, de ismét megtartják a szilvás süteményversenyt is. Utóbbira szeptember 7-ig lehet nevezni.

Igazi sztárkavalkád és programdömping három színpadon

A városvezető a koncerteket illetően kiemelte, az idei szilvanapokon három színpadot állítanak fel, ebből kettő a Várkertben, illetve a Szent István parkban ingyenesen látogatható, a harmadik, Templom téri viszont csak belépőjegy ellenében. Itt lépnek fel a fesztivál kiemelt előadói: a pénteki és a szombati napra külön jegyet lehet váltani, de holnaptól kétnapos bérlet is elérhető lesz. A polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy érdemes minél hamarabb megvásárolni a jegyeket azoknak, akik biztosan kint akarnak lenni a koncerteken, mert a helyszínen már nem biztos, hogy marad az elérhető napi 3500 darab belépőből. Pénteken este 8-tól 

  • D Session, 
  • Majka
  • Dr Brs
  • és Regán Lili, 

míg szombaton szintén este 8-tól 

  • D Session, 
  • Follow the Flow, 
  • Lotfi Begi 
  • és Yamina 

szórakoztatja a közönséget a nagyszínpadon. A szokásos módon a Várkertben két színpadon további színvonalas programokkal várják az érdeklődőket. A Várkert színpadon többek között fellép a The Biebers, Sterbinszky, Szandi, Vasovszki Live, Animal Cannibals, illetve a Hősök is. A Park színpad pedig többségében rock és családi előadókkal, valamint a Cervinus Teátrum művészeivel telik majd meg. Ezúttal vasárnap is lesznek programok a Várkert színpadán, így jön például Márió a harmonikás, a fesztivál pedig Ismerős Arcok koncerttel zárul.

Vidámpark, gyermekprogramok és vásározók színesítik a fesztivált

Dr. Dósová Zsuzsanna, a Cervinus Teátrum ügyvezető igazgatója legfőképp néhány szolgálati közleményt osztott meg a rendezvénnyel kapcsolatban. A péntek és szombat esti Templom téri koncertek előtt már délután hat órától megnyitják a területet, azért, hogy mindenki kényelmesen el tudja foglalni a helyét. Hangsúlyozta, hogy az esti DJ fellépésekre a koncertek után felszabaduló helyek függvényében külön éjszakai jegyet is lehet majd váltani. Kiemelte, hogy újra lesz vidámpark a Várkertben, ami tavaly nagy sikert aratott, és idén néhány új elemmel bővül. Rengeteg gyermekprogrammal várják a kicsiket és nagyokat, valamint több mint száz vásározó lesz jelen a rendezvényen. Megjegyezte, hogy az autósokat egy applikációval segítik, mellyel meg lehet nézni, hol vannak még szabad parkolóhelyek a rendezvény közelében. Ugyanakkor a fesztivál területén csak gyalogosan szabad közlekedni, így a kerékpárokat, rollereket a bejáratnál található tárolóknál kell hagyni.

További részletek és friss információk a Szarvasi Szilvanapok hivatalos honlapján és Facebook-oldalán érhetőek el.

 

 

