1 órája
Óriási érdeklődés mellett zajlik a Szanafeszt - videóval, galériával
Szombaton a reggeli órákban megkezdődött a SZANAFESZT – az I. Szanazugi Családi Nap és Fesztivál. A Doboz-Szanazugban, a szabadstrandon életre hívott program számos érdekességet tartogat. A rendezvény iránt óriási az érdeklődés.
Köves Mihály, Doboz polgármestere megnyitójában elmondta, Szanazug Békés vármegyében egyedi természeti adottságokkal rendelkező csendes fürdő- és pihenőhelyet, sportolási lehetőségeket, illetve a mai világban fontos, ingyenes strandolási lehetőséget jelent.
Szanazug: a SZANAFESZT több célt szolgál
– Ezeket egészíti ki a szombaton útjára indított, hagyományteremtő szándékkal megrendezett SZANAFESZT – emelte ki. – A fesztivál egyszerre szolgálja a szórakozás, a népszerűsítés és a közös élmények által a közösségépítés céljait. Egy kicsit kiléphetünk a mindennapok rohanásából, szórakozhatunk, kikapcsolódhatunk.
Szanazug egy életérzés is
Hangsúlyozta, Szanazug az önkormányzatnak sok-sok feladatot, de természetesen sok örömet is jelent.
– Sok feladatunk van a rendezettség megteremtése, fenntartása, a hulladékkezelés területén. Igyekszünk ezeket az elvárásokat megfelelően elvégezni. Szanazug Doboz nagyközséghez tartozik. Doboz az idén ünnepli az alapításának 950. évfordulóját. Szanna falu a krónikák szerint 1235-től lakott terület. Tehát idén 790 éves – fogalmazott. – De meg kell említeni 1855-öt, amikor a Körösök szabályozása történt, a Fekete- és a Fehér-Köröst Szanazugnál összevezették, így lett a Kettős-Körös. S meg kell említeni, 2025-öt, amikor is az első SZANAFESZT-et rendezik.
Kitért arra, hogy mintegy 400 üdülő található az üdülőterületen.
– Jelenleg generációváltás szemtanúi vagyunk. Nyaralók épültek, sokat felújítottak. A tulajdonosok igyekeznek az értékeiket megőrizni, gyarapítani – folytatta a gondolatot. – 2016-tól működik civil szervezetként a Szanazugi Üdülőtulajdonosok Egyesülete, amelynek idén megválasztott elnöke Hóbor-Kincses Zita. Kiemelte, hogy az egyesület és az önkormányzat között jó a kapcsolat, aminek számos eredménye van.
Az önkormányzat igyekszik kihasználni a pályázati lehetőségeket, hamarosan benyújtják a Sámson vára felújítását és kerékpáros pihenőhely kialakítását szolgáló pályázataikat.
– Kívánom, hogy tapasztalják meg: Szanazug nemcsak egy üdülőfalu, hanem egy életérzés – tette hozzá.
A hely és a rendezvény is szimbolikus
Kónya István térségi tanácsnok elmondta, Szanazug egy szimbolikus helyszín, és nagyon fontos, hogy népszerűsítsék a Doboz és Gyula szempontjából is fontos természeti értéket. Mint kiemelte, a szombati rendezvény is az összefogáson alapult egy olyan helyen, ahol a külön vízhozammal, külön természeti értékekkel, egyedi arculattal rendelkező Fekete- és a Fehér-Körös összefolyik.
– A SZANAFESZT – az I. Szanazugi Családi Nap kapcsán különböző emberek fogtak össze, hogy ezt a különbözőséget egy közös célért összeadják. Úgy jött létre a program, minta ahogy Szanazugban a két folyó összefolyásából a Kettős-Körös – fogalmazott. Úgy vélekedett, a rendezvény sikerre van ítélve már csak a mintaértékű civil összefogás miatt is.
– Nekünk mint térségnek fontos, hogy a természeti értékeket összefogással megőrizzük, népszerűsítsük, és azokat megtartva, pályázati forrásokkal is fejlesszük – hangsúlyozta.
I. Szanazugi Családi Nap és FesztiválFotók: beol.hu
Népszerű fellépők érkeznek
A Doboz-Szanazugi szabadstrandon tartott SZANAFESZT-en olyan programok várták és várják az érdeklődőket, mint
- Sztojka Tibi koncertje,
- Zumba Party,
- habparty a szabadstrandon,
- Bodrogközy Rita koncertjei,
- Tobenzo koncert a nagyszínpadon,
- Lackás Akusztik,
- PEAT JR. & FERNANDO feat. SHEELA,
- De-Ja Vu koncert,
- D Session exkluzív DJ szett,
- lézer fényshow,
- Retro Party hajnalig.
Az egész napos programok között
- játszó- és kézműves sátrak,
- mini vidámpark,
- pónilovaglás,
- csillámtetoválás,
- arcfestés,
- jótékonysági könyvvásár,
- „Állatvédelem és természetvédelem” címmel rendezvény az Osiris Alapítvány javára,
- fotózás Minnie egérrel,
- vízi ugrálóvár,
- katonai, rendőrségi és tűzoltó bemutatók szerepelnek.
Délelőtt volt jótékonysági futóverseny a gazdátlan kutyákért. Este pedig naplamentés hajóparty-t tartanak.
Nagyon sokan járultak hozzá a program sikeréhez
Tavaly már tartottunk egy nulladik napot a Kárász utcában, idén pedig úgy döntöttük, hogy bővítjük a rendezvényt, amely körül egy nagyon komoly összefogás valósult meg – mondta el korábban Hóbor-Kincses Zita. – Többen ingyenesen lépnek fel, sokan járulnak hozzá az esemény sikeréhez munkájukkal vagy anyagilag. Sokat segít az önkormányzat és a polgárőrség is. Mint az Oláh Ferenccel, aki szintén a rendezvény egyik főszervezője kiemelték, Szanazug kedvelt közösségi és bulihelynek számított mindig, és ezt szeretnénk ismét megerősíteni – emelték ki.