Óriási érdeklődés mellett zajlik a Szanafeszt - videóval, galériával

Köves Mihály, Doboz polgármestere megnyitójában elmondta, Szanazug Békés vármegyében egyedi természeti adottságokkal rendelkező csendes fürdő- és pihenőhelyet, sportolási lehetőségeket, illetve a mai világban fontos, ingyenes strandolási lehetőséget jelent.

Már a reggeli órákban is sokat voltak, de a tömeg egyre nő.

Forrás: beol.hu

Szanazug: a SZANAFESZT több célt szolgál

– Ezeket egészíti ki a szombaton útjára indított, hagyományteremtő szándékkal megrendezett SZANAFESZT – emelte ki. – A fesztivál egyszerre szolgálja a szórakozás, a népszerűsítés és a közös élmények által a közösségépítés céljait. Egy kicsit kiléphetünk a mindennapok rohanásából, szórakozhatunk, kikapcsolódhatunk.

Szanazug egy életérzés is

Hangsúlyozta, Szanazug az önkormányzatnak sok-sok feladatot, de természetesen sok örömet is jelent.

– Sok feladatunk van a rendezettség megteremtése, fenntartása, a hulladékkezelés területén. Igyekszünk ezeket az elvárásokat megfelelően elvégezni. Szanazug Doboz nagyközséghez tartozik. Doboz az idén ünnepli az alapításának 950. évfordulóját. Szanna falu a krónikák szerint 1235-től lakott terület. Tehát idén 790 éves – fogalmazott. – De meg kell említeni 1855-öt, amikor a Körösök szabályozása történt, a Fekete- és a Fehér-Köröst Szanazugnál összevezették, így lett a Kettős-Körös. S meg kell említeni, 2025-öt, amikor is az első SZANAFESZT-et rendezik.

Kitért arra, hogy mintegy 400 üdülő található az üdülőterületen.

– Jelenleg generációváltás szemtanúi vagyunk. Nyaralók épültek, sokat felújítottak. A tulajdonosok igyekeznek az értékeiket megőrizni, gyarapítani – folytatta a gondolatot. – 2016-tól működik civil szervezetként a Szanazugi Üdülőtulajdonosok Egyesülete, amelynek idén megválasztott elnöke Hóbor-Kincses Zita. Kiemelte, hogy az egyesület és az önkormányzat között jó a kapcsolat, aminek számos eredménye van.

Az önkormányzat igyekszik kihasználni a pályázati lehetőségeket, hamarosan benyújtják a Sámson vára felújítását és kerékpáros pihenőhely kialakítását szolgáló pályázataikat.

– Kívánom, hogy tapasztalják meg: Szanazug nemcsak egy üdülőfalu, hanem egy életérzés – tette hozzá.