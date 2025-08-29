1 órája
Szokatlan látványra figyeltek fel Szanazugban
Egy egészen érdekes kép kezdett el terjedni az egyik közösségi oldalon.
Egy szokatlan bejegyzés jelent meg pár napja a Szanazug nevű Facebook csoportban. A megosztott képeken látható, hogy két erdei állat jelent meg egy kerítés mellett. A bejegyzés szerzője mindössze annyit írt a képek mellé, hogy ,,Két szomjas őz lődörgött az erdő szélen".
A bejegyzésre adott reakciók szerint a képek és az állatok gyorsan belopták magukat a csoporttagok szívébe. Ennek ellenére sokan felfedezni véltek egy tárgyi tévedést. Több hozzászóló is azt állította, hogy nem őzek lettek lefotózva, hanem dámszarvasok.
Korábban egy békéscsabai épület ajtaja előtt is állatok jelentek meg
Egy egészen elképesztő bejegyzés jelent meg júliusban a Békéscsaba napjainkban nevű Facebook csoportban. Sokan nem is értették, mit keres ott az a bizonyos állat Többen poénosan póbálták megközelíteni a témát, és azzal viccelődtek, valaki biztos gyereket vár az épületben.
Különös látványra lettek figyelmesek egy békéscsabai épület ajtaja előtt
