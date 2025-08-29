Szokatlan látványra figyeltek fel Szanazugban

Egy szokatlan bejegyzés jelent meg pár napja a Szanazug nevű Facebook csoportban. A megosztott képeken látható, hogy két erdei állat jelent meg egy kerítés mellett. A bejegyzés szerzője mindössze annyit írt a képek mellé, hogy ,,Két szomjas őz lődörgött az erdő szélen".

A kerítés közelében jelentek meg az állatok. Forrás: Facebook

A bejegyzésre adott reakciók szerint a képek és az állatok gyorsan belopták magukat a csoporttagok szívébe. Ennek ellenére sokan felfedezni véltek egy tárgyi tévedést. Több hozzászóló is azt állította, hogy nem őzek lettek lefotózva, hanem dámszarvasok.

Lehet, hogy az állatok megszomjaztak. Forrás: Facebook

Korábban egy békéscsabai épület ajtaja előtt is állatok jelentek meg

Egy egészen elképesztő bejegyzés jelent meg júliusban a Békéscsaba napjainkban nevű Facebook csoportban. Sokan nem is értették, mit keres ott az a bizonyos állat Többen poénosan póbálták megközelíteni a témát, és azzal viccelődtek, valaki biztos gyereket vár az épületben.

