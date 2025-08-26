augusztus 26., kedd

Mindenkinek a maga baja a legsürgősebb – vendégünk dr. Solti Árpád

Stúdiónk vendége dr. Solti Árpád, a Békés Vármegyei Központi Kórház integrált sürgősségi osztályának vezető főorvosa, a kórház Skill-laborjának szakmai vezetője volt.

Nyemcsok László
Dr. Solti Árpád volt a vendégünk.

Fotó: Beol.hu

A főorvos beszélt arról, hogy a gyulai és a békéscsabai tagkórház betegellátásában mi a gyakorlati előnye, hogy integrált osztályról van szó. Kitért arra, milyen kórképekkel, betegségekkel keresik fel a sürgősségi osztályt a hét minden napján, 0-24 órában. A főorvos elmondta, mindenkinek a maga a baja a legsürgősebb, de megvan a protokollja, mi alapján állítanak fel sorrendet az elsődleges vizsgálatnál. Ennek az eredményei birtokában irányítják a pácienst a betegségének megfelelő osztályra, ellátásra.   

A főorvos beszélt a SKILL-labor fontosságáról is, mely egy oktatólabor a kórházi dolgozók számára. Itt azokat a készségeket fejlesztik, melyekkel egy beavatkozást minél nagyobb technikai tudással tudnak elvégezni.

 

 

