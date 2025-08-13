Újra jön a StrandON, kedvezményes áron léphet be az Árpád fürdőbe

Pár hete szervezték meg első alkalommal a StrandON programot az Árpád fürdőben. A rendezvényt sikeresnek értékelték, azon 200-250-en vettek részt, és annyi kedvező visszajelzést kaptak, hogy úgy gondolták, ismét megrendezik – ismertette Leszkó András a szerdán a békéscsabai strandon tartott sajtótájékoztatón. Augusztus 16-án, szombaton 11.30 és 20 óra között ismét érdemes lesz kilátogatni az Árpád fürdőbe, a regisztrálók kedvezményes áron léphetnek be.

A főszervező, Leszkó András ismertette a második StrandON program részleteit. Fotó: Bencsik Ádám

Számos sportolási lehetőséget kínálnak a StrandON program keretében

Lesz strandröplabda, foci, lábtengó, újdonságként streetball, amelyekre csapatok jelentkezhetnek, de készülnek pingponggal, tollaslabdával és sakkal is – sorolta. Miközben mennek a sportprogramok, szól a zene, lehet ételt és italt fogyasztani, kinyit a békéscsabai strand hátsó részén, a sportpályáknál lévő büfé is. Kiemelte: összességében mediterrán hangulat uralkodik majd a területen.

További békéscsabai rendezvények szervezését is tervezik

A főszervező Leszkó András elmondta, hogy egy egyesület létrehozásában gondolkodnak társaival, szeretnének tenni Békéscsabáért. Úgy vélik, hogy a város életében az Árpád fürdő egy fontos helyszín, és szeretnék, hogy ahogy régen, úgy a jövőben is felkapott legyen a hátsó része, a sportpályák területe. A későbbiekben a StrandON program mellett más rendezvények szervezésében is gondolkodnak.

Regisztrálni kell a kedvezményes jegy érdekében

Hozzátette: a mostani StrandON programra regisztrálni kell egy űrlap segítségével, és azok, akik sportolnának vagy csak szórakoznának annak keretében az Árpád fürdőben, kedvezményes áron, 1800 forintért léphetnek be a békéscsabai strand területére. Ehhez képest egyébként a felnőtt napijegy 3000, a diákoknak és nyugdíjasoknak szóló napijegy pedig 2200 forintba kerül. A kedvezményes jegyet az Árpád sori főbejáratnál lehet majd kérni.