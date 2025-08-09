Lendült a teke, rotyogott a bográcsos, felpörgött a mulatós

Már hagyomány, hogy a Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége augusztusban szervezi meg családi egészség- és sportnapját. Szrenka Pálné elmondta, az életminőség legmeghatározóbb eleme az egészség, megőrzése érdekében helyeznek nagy hangsúlyt rendezvényeiken a megelőzésre, a sportos életvitel népszerűsítésére, a mozgáskultúra fejlesztésére. A szombati program is ennek jegyében állt össze, a jó hangulatot a közösség ereje, a talpalávaló és a finom ebéd garantálta.

A közös torna az idei nyugdíjas sportnapon sem maradhatott el.

A nyugdíjasok sportnapján szinte mindenki mozgásba lendült

– Kapura rúgás, lengőteke-verseny, darts, biliárd, kerékpározás, kosárlabdázás, ügyességi feladatok sora várt ránk. Életmód-tanácsadást is kérhetett bárki, az „egészség utcában” szűrővizsgálatokra lehetett jelentkezni – sorolta Szrenka Pálné.

Dr. Takács Árpád főispán köszöntőjében kiemelte, minden név, ember mögött történet, munka, küzdelem áll.

– Idősek helyett az itt lévők időtállóak, nem korosak, hanem korszerűek, akik lépést tartanak az unokáikkal. Mi pedig meghalljuk a hangjukat, megfogadjuk a véleményüket és igyekszünk jobbá tenni a mindennapjaikat; mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy ősszel megalakítjuk a Kormányhivatal Tudományos Tanácsán belül az Időtállóak Tanácsát – sorolta.

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő beszédében édesapja szavait elevenítette fel, aki azt mondta, az emberi szervezet olyan mint az autó, az alkatrészek ugyan idővel elkopnak, de helyes, ha nem a garázsban áll, hanem használják, ápolják, gondozzák.

Az egészségmegőrzés jegyében az idősek idén is tettek egy rövid, közös sétát a Tréning Center környékén, kapcsolódva az Egymillió Lépés Programhoz. Közben Ráczné Fazekas Mária irányításával kezdetét vette a közös gyógytorna, amihez Petneházi Géza „húzta a talpalávalót”.

Nem csak a jó alapanyag, a szív is titka a finom pörköltnek.

Rotyogtak a bográcsosok, a sportolás után kellett a kalóriapótlás

Patócs Sándor a Békés Megyei Rendőrségi Nyugdíjasok Egyesülete képviseletében főzött. A nyugalmazott alezredes leszögezte, ragyogó alapanyagokat – vöröshagymát, házi csemegepaprikát – kaptak, ami titka a jó pörköltnek.