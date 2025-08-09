augusztus 9., szombat

2 órája

Lendült a teke, rotyogott a bográcsos, felpörgött a mulatós

Huszadik alkalommal rendeztek szombaton hagyományos családi egészség- és sportnapot. A Tréning Centerben több százan gyűltek össze, a hangulat fergeteges volt.

dr. Nagy Szilvia

Már hagyomány, hogy a Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége augusztusban szervezi meg családi egészség- és sportnapját. Szrenka Pálné elmondta, az életminőség legmeghatározóbb eleme az egészség, megőrzése érdekében helyeznek nagy hangsúlyt rendezvényeiken a megelőzésre, a sportos életvitel népszerűsítésére, a mozgáskultúra fejlesztésére. A szombati program is ennek jegyében állt össze, a jó hangulatot a közösség ereje, a talpalávaló és a finom ebéd garantálta. 

sportnap
A közös torna az idei nyugdíjas sportnapon sem maradhatott el. 
Forrás: beol.hu

A nyugdíjasok sportnapján szinte mindenki mozgásba lendült 

– Kapura rúgás, lengőteke-verseny, darts, biliárd, kerékpározás, kosárlabdázás, ügyességi feladatok sora várt ránk. Életmód-tanácsadást is kérhetett bárki, az „egészség utcában”  szűrővizsgálatokra lehetett jelentkezni – sorolta Szrenka Pálné

Dr. Takács Árpád főispán köszöntőjében kiemelte, minden név, ember mögött történet, munka, küzdelem áll. 

– Idősek helyett az itt lévők időtállóak, nem korosak, hanem korszerűek, akik lépést tartanak az unokáikkal. Mi pedig meghalljuk a hangjukat, megfogadjuk a véleményüket és igyekszünk jobbá tenni a mindennapjaikat; mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy ősszel megalakítjuk a Kormányhivatal Tudományos Tanácsán belül az Időtállóak Tanácsát – sorolta.

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő beszédében édesapja szavait elevenítette fel, aki azt mondta, az emberi szervezet olyan mint az autó, az alkatrészek ugyan idővel elkopnak, de helyes, ha nem a garázsban áll, hanem használják, ápolják, gondozzák.

Az egészségmegőrzés jegyében az idősek idén is tettek egy rövid, közös sétát a Tréning Center környékén, kapcsolódva az Egymillió Lépés Programhoz. Közben Ráczné Fazekas Mária irányításával kezdetét vette a közös gyógytorna, amihez Petneházi Géza „húzta a talpalávalót”.

Nem csak a jó alapanyag, a szív is titka a finom pörköltnek.
Forrás: beol.hu

Rotyogtak a bográcsosok, a sportolás után kellett a kalóriapótlás 

Patócs Sándor a Békés Megyei Rendőrségi Nyugdíjasok Egyesülete képviseletében főzött. A nyugalmazott alezredes leszögezte, ragyogó alapanyagokat –  vöröshagymát, házi csemegepaprikát – kaptak, ami titka a jó pörköltnek. 

– A fűszerezés (só, babérlevél, őrölt fűszerkömény, őrölt feketebors) után a húst egy üveg natúr lecsóval kell nyakon önteni – tette hozzá. 

Pár lépésnyire tőle vidám csapat sürgött-forgott, a gerendási nyugdíjasok pörköltje is isteni illatot árasztott. 

Nyugdíjasok sportnapja

Fotók: beol.hu

– Egykori elnökünk, Krizsán Gyuri bácsi a kapura rúgó versenyeket nyerte sorra, nekünk a tekézés és a darts megy jól. De a legjobban azt várjuk, hogy megdicsérjék a főztünket – nevettek. Ezzel értett egyet Verasztó István is, aki orosházi határőr-nyugdíjasként sok-sok éve részt vesz a szövetség rendezvényein barátaival. Elmondta, ebben a korban már mindannyian nagyon ínyencek, nagyon sportosak...

 

 

