Új Sinsay nyílik, már azt is lehet tudni, hogy hol

Az egyik, álláskeresőknek és állást hirdetőknek szóló portálon lelhető fel az az álláshirdetés, miszerint csoportvezetőt keresnek a legújabb Sinsaybe. A cég honlapja szerint jelenleg három üzletük van Békés vármegyében – kettő Békéscsabán, a Csaba Centerben és a Stop Shopban, valamint egy Szarvason –, és ez a lista bővülhet most egy további üzlettel.

Új Sinsay nyílik Békés vármegyében, immár azt is tudni lehet, hogy hol. Fotó: Shutterstock

Lehullt a lepel, hogy hol lesz az új Sinsay

Az álláshirdetésből kiderült, hogy hol lesz az újabb Sinsay: mégpedig Békéscsabán, a Gyulai út 77. szám alatt. Ezzel pedig egy másik titokról is lehullt a lepel.

A leendő üzletházba költözhet be az újabb Sinsay

Folyamatosan dolgoznak Békéscsabán, a Gyulai út a és a Körte sor sarkán, ez lényegében a Gyulai út 77. szám. Itt működött korábban a Reál C+C raktáráruháza. A helyén üzletházat alakítanak ki, abban több bolt kap helyet, különböző profilokkal. Az információk alapján vélhető, hogy ezek között lesz a Sinsay is.

Felmerült, hogy Penny Market is lesz a Gyulai úton

Felmerült, hogy Penny Market is érkezhet a Gyulai úti leendő üzletházba. A Penny Magyarország hivatalos válaszában megerősítették, hogy újabb üzletet nyitnak – a két meglévő, a Temető sori és a Berényi úti mellé – a békési vármegyeszékhelyen, hogy egy harmadik vonzáskörzetet is kiszolgálhassanak. Azt azonban nem árulták el, hogy az a bolt pontosan hol kaphat helyet és mikor nyithat meg.