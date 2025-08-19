augusztus 19., kedd

Huba névnap

27°
+29
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Üzlet

58 perce

Új Sinsay nyílik, már azt is lehet tudni, hogy hol

Címkék#üzletház#Gyulai út#Sinsay#Stop Shopban

Új ruhabolt nyílik Békés vármegyében. Az is kiderült, hogy hol kap helyet az újabb Sinsay, és ezzel egy másik titokról is lehullt a lepel.

Licska Balázs

Az egyik, álláskeresőknek és állást hirdetőknek szóló portálon lelhető fel az az álláshirdetés, miszerint csoportvezetőt keresnek a legújabb Sinsaybe. A cég honlapja szerint jelenleg három üzletük van Békés vármegyében – kettő Békéscsabán, a Csaba Centerben és a Stop Shopban, valamint egy Szarvason –, és ez a lista bővülhet most egy további üzlettel.

Új Sinsay nyílik Békéscsabán, a Gyulai úton.
Új Sinsay nyílik Békés vármegyében, immár azt is tudni lehet, hogy hol.  Fotó: Shutterstock

Lehullt a lepel, hogy hol lesz az új Sinsay

Az álláshirdetésből kiderült, hogy hol lesz az újabb Sinsay: mégpedig Békéscsabán, a Gyulai út 77. szám alatt. Ezzel pedig egy másik titokról is lehullt a lepel.

A leendő üzletházba költözhet be az újabb Sinsay

Folyamatosan dolgoznak Békéscsabán, a Gyulai út a és a Körte sor sarkán, ez lényegében a Gyulai út 77. szám. Itt működött korábban a Reál C+C raktáráruháza. A helyén üzletházat alakítanak ki, abban több bolt kap helyet, különböző profilokkal. Az információk alapján vélhető, hogy ezek között lesz a Sinsay is.

Felmerült, hogy Penny Market is lesz a Gyulai úton

Felmerült, hogy Penny Market is érkezhet a Gyulai úti leendő üzletházba. A Penny Magyarország hivatalos válaszában megerősítették, hogy újabb üzletet nyitnak – a két meglévő, a Temető sori és a Berényi úti mellé – a békési vármegyeszékhelyen, hogy egy harmadik vonzáskörzetet is kiszolgálhassanak. Azt azonban nem árulták el, hogy az a bolt pontosan hol kaphat helyet és mikor nyithat meg. 

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu