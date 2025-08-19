58 perce
Új Sinsay nyílik, már azt is lehet tudni, hogy hol
Új ruhabolt nyílik Békés vármegyében. Az is kiderült, hogy hol kap helyet az újabb Sinsay, és ezzel egy másik titokról is lehullt a lepel.
Az egyik, álláskeresőknek és állást hirdetőknek szóló portálon lelhető fel az az álláshirdetés, miszerint csoportvezetőt keresnek a legújabb Sinsaybe. A cég honlapja szerint jelenleg három üzletük van Békés vármegyében – kettő Békéscsabán, a Csaba Centerben és a Stop Shopban, valamint egy Szarvason –, és ez a lista bővülhet most egy további üzlettel.
Lehullt a lepel, hogy hol lesz az új Sinsay
Az álláshirdetésből kiderült, hogy hol lesz az újabb Sinsay: mégpedig Békéscsabán, a Gyulai út 77. szám alatt. Ezzel pedig egy másik titokról is lehullt a lepel.
A leendő üzletházba költözhet be az újabb Sinsay
Folyamatosan dolgoznak Békéscsabán, a Gyulai út a és a Körte sor sarkán, ez lényegében a Gyulai út 77. szám. Itt működött korábban a Reál C+C raktáráruháza. A helyén üzletházat alakítanak ki, abban több bolt kap helyet, különböző profilokkal. Az információk alapján vélhető, hogy ezek között lesz a Sinsay is.
Felmerült, hogy Penny Market is lesz a Gyulai úton
Felmerült, hogy Penny Market is érkezhet a Gyulai úti leendő üzletházba. A Penny Magyarország hivatalos válaszában megerősítették, hogy újabb üzletet nyitnak – a két meglévő, a Temető sori és a Berényi úti mellé – a békési vármegyeszékhelyen, hogy egy harmadik vonzáskörzetet is kiszolgálhassanak. Azt azonban nem árulták el, hogy az a bolt pontosan hol kaphat helyet és mikor nyithat meg.
