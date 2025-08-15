Fodor Zsóka összeomlott Schmuck Andor temetésén

A hosszú esztendőkön át a Békéscsabai Jókai Színházban is játszó, a városban élő színésznőhöz nagyon közel állt Schmuck Andor, azt mondta, mintha a fia lett volna, úgy beszélhet róla, mert nagyon jó ember volt.

Fodor Zsóka teljesen összetört Schmuck Andor halála miatt, nem is tudott végig ott lenni a búcsúztatón. Fotó: Tumbász Hédi / Forrás: Bors

Schmuck Andort pénteken búcsúztatták

Az egykori politikust, a Tisztelet Társasága elnökét pénteken helyezték végső nyugalomra a fővárosban, a Fiumei úti sírkertben. Schmuch Andor egy hónappal ezelőtt hunyt el, 54 évesen. Temetésén számos híresség megjelent, sokan búcsúztak tőle.

Elhunyt a tükrös szívek, a mézeskalácsok mestere, égi műhelyében alkot tovább

Csupa szív, az életet igenlő és szerető ember volt, tele pozitivitással, optimizmussal. Elhunyt a mézeskalács készítés mestere.

Gyász: Trunkóczi Jánosné Kukucska Zsuzsanna (1951-2025)

Trnkóczi Jánosné Kukucska Zsuzsanna méltósággal viselt, súlyos betegség után 2025. augusztus 12-én megpihent. A gyász pillanataiban felfoghatatlan, hogy Dudus, sokak Zsuzsika nénije nincs közöttünk többé.

Kiderült az igazság a Békéscsabára álmodott új Pennyről

Megérkezett a hivatalos válasz a Penny Magyarországtól. A Beol.hu kérdésére elmondták, hogy valóban nyit-e újabb boltot Penny Market a békési vármegyeszékhelyen.

Bővít a Penny Magyarország, újabb békéscsabai Penny Market nyílik. Fotó: MW

A Penny Magyarország folyamatosan keresi az üzletnyitási lehetőségeket, hogy kínálata még több vásárló számára elérhető legyen – írták, hozzátéve, hogy a diszkontlánc ennek részeként egy újabb békéscsabai Penny Market nyitását tervezi.

Mutáns őzet ejtettek el a vadászok, Jürgen nagyot nézett

Elképesztő, a természet csupa rejtély és meglepetés. Ezt megtapasztalta a Békés vármegyei vadásztársaság osztrák vendégvadásza is. Jürgent ritka szerencse kísérte.

Ötlábú őzbakot ejtettek a vadászok Székkutason. Fotó:Illusztráció

Augusztus elején osztrák vendégvadászunk, Jürgen Jansenberger érkezett hozzánk, a Székkutasi Petőfi Vadásztársasághoz őzbakvadászatra – és már az első kimenetelnél ritka szerencse kísérte – olvastuk a Kaszaperi-Végegyházi Földtulajdonosok Vadásztársasága oldalon megosztott hírt. A székkutasi vadászok egy elsőre átlagosnak tűnő napra számítottak, ám olyan meglepő felfedezést tettek, amit alig akartak elhinni.

Őrült autós üldözésbe torkollott a családi veszekedés, a szívek mellett az autók is törtek

Egy családi veszekedés fajult komoly közúti incidenssé Orosházán augusztus 14-én, az esti órákban. Egy házaspár otthonában robbant ki a vita, amely odáig vezetett, hogy a nő dühében beült az autójába, és elhajtott. Férje nem sokkal később egy másik járművel követte.