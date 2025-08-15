augusztus 15., péntek

Mária névnap

1 órája

Fodor Zsóka összeomlott Schmuck Andor temetésén

Címkék#beol videó#Fodor Zsóka#Schmuck Andor#Penny Magyarország#Magyar Honvédség#összefoglaló#gyász

A színésznő és az egykori politikus szoros kapcsolatban álltak. Schmuck Andor pénteki temetésén Fodor Zsóka annyira megrendült, hogy sírva rohant ki a szertartásról. Nézzük, mi mindenről számoltunk be 2025. augusztus 15-én.

Beol.hu

A hosszú esztendőkön át a Békéscsabai Jókai Színházban is játszó, a városban élő színésznőhöz nagyon közel állt Schmuck Andor, azt mondta, mintha a fia lett volna, úgy beszélhet róla, mert nagyon jó ember volt. 

Fodor Zsóka színésznő kirohant Schmuck Andor temetéséről.
Fodor Zsóka teljesen összetört Schmuck Andor halála miatt, nem is tudott végig ott lenni a búcsúztatón. Fotó: Tumbász Hédi / Forrás: Bors

Schmuck Andort pénteken búcsúztatták

Az egykori politikust, a Tisztelet Társasága elnökét pénteken helyezték végső nyugalomra a fővárosban, a Fiumei úti sírkertben. Schmuch Andor egy hónappal ezelőtt hunyt el, 54 évesen. Temetésén számos híresség megjelent, sokan búcsúztak tőle.

Elhunyt a tükrös szívek, a mézeskalácsok mestere, égi műhelyében alkot tovább

Csupa szív, az életet igenlő és szerető ember volt, tele pozitivitással, optimizmussal. Elhunyt a mézeskalács készítés mestere.

Gyász: Trunkóczi Jánosné Kukucska Zsuzsanna (1951-2025)

Trnkóczi Jánosné Kukucska Zsuzsanna méltósággal viselt, súlyos betegség után 2025. augusztus 12-én megpihent. A gyász pillanataiban felfoghatatlan, hogy Dudus, sokak Zsuzsika nénije nincs közöttünk többé.

Kiderült az igazság a Békéscsabára álmodott új Pennyről

Megérkezett a hivatalos válasz a Penny Magyarországtól. A Beol.hu kérdésére elmondták, hogy valóban nyit-e újabb boltot Penny Market a békési vármegyeszékhelyen.

Bővít a Penny Magyarország, újabb békéscsabai Penny Market nyílik. Fotó: MW

A Penny Magyarország folyamatosan keresi az üzletnyitási lehetőségeket, hogy kínálata még több vásárló számára elérhető legyen – írták, hozzátéve, hogy a diszkontlánc ennek részeként egy újabb békéscsabai Penny Market nyitását tervezi.

Mutáns őzet ejtettek el a vadászok, Jürgen nagyot nézett

Elképesztő, a természet csupa rejtély és meglepetés. Ezt megtapasztalta a Békés vármegyei vadásztársaság osztrák vendégvadásza is. Jürgent ritka szerencse kísérte.

Ötlábú őzbakot ejtettek a vadászok Székkutason. Fotó:Illusztráció

Augusztus elején osztrák vendégvadászunk, Jürgen Jansenberger érkezett hozzánk, a Székkutasi Petőfi Vadásztársasághoz őzbakvadászatra – és már az első kimenetelnél ritka szerencse kísérte – olvastuk a Kaszaperi-Végegyházi Földtulajdonosok Vadásztársasága oldalon megosztott hírt. A székkutasi vadászok egy elsőre átlagosnak tűnő napra számítottak, ám olyan meglepő felfedezést tettek, amit alig akartak elhinni.

Őrült autós üldözésbe torkollott a családi veszekedés, a szívek mellett az autók is törtek

Egy családi veszekedés fajult komoly közúti incidenssé Orosházán augusztus 14-én, az esti órákban. Egy házaspár otthonában robbant ki a vita, amely odáig vezetett, hogy a nő dühében beült az autójába, és elhajtott. Férje nem sokkal később egy másik járművel követte.

A házaspár veszélyeztette egymás életét. A megsérült autó. Fotó: Rendőrség

Az üldözés egy földúton vett éles fordulatot: a férfi megelőzte feleségét, majd megállt előtte. A nő azonban nem állt meg, hanem lehajtott a szántóföldre, hogy kikerülje. A konfliktus egy közeli lakóövezetben folytatódott, ahol a férfi oldalról nekiütközött a nő járművének, ami miatt az asszony csak erős fékezéssel tudta elkerülni az ütközést egy villanyoszloppal. A házaspár mindkét tagja komoly veszélyben volt.

Megkapták a kis kék könyvet, miután 1200 méterről ugrottak

Megkapták a kis kék könyvet, amely arra utal, hogy sikeresen vizsgáztak, és hogy a jövőben is ugorhatnak. Többek között ezzel ért véget pénteken az ejtőernyős honvédelmi tábor, amelyet a Magyar Honvédség Dombay Miksa 4. Területvédelmi Ezred vitéz Fekete Imre 101. Területvédelmi Zászlóalj szervezett a békéscsabai repülőtér és az AB Expo területén.

 

