1 órája
Fodor Zsóka összeomlott Schmuck Andor temetésén
A színésznő és az egykori politikus szoros kapcsolatban álltak. Schmuck Andor pénteki temetésén Fodor Zsóka annyira megrendült, hogy sírva rohant ki a szertartásról. Nézzük, mi mindenről számoltunk be 2025. augusztus 15-én.
A hosszú esztendőkön át a Békéscsabai Jókai Színházban is játszó, a városban élő színésznőhöz nagyon közel állt Schmuck Andor, azt mondta, mintha a fia lett volna, úgy beszélhet róla, mert nagyon jó ember volt.
Schmuck Andort pénteken búcsúztatták
Az egykori politikust, a Tisztelet Társasága elnökét pénteken helyezték végső nyugalomra a fővárosban, a Fiumei úti sírkertben. Schmuch Andor egy hónappal ezelőtt hunyt el, 54 évesen. Temetésén számos híresség megjelent, sokan búcsúztak tőle.
Elhunyt a tükrös szívek, a mézeskalácsok mestere, égi műhelyében alkot tovább
Csupa szív, az életet igenlő és szerető ember volt, tele pozitivitással, optimizmussal. Elhunyt a mézeskalács készítés mestere.
Trnkóczi Jánosné Kukucska Zsuzsanna méltósággal viselt, súlyos betegség után 2025. augusztus 12-én megpihent. A gyász pillanataiban felfoghatatlan, hogy Dudus, sokak Zsuzsika nénije nincs közöttünk többé.
Kiderült az igazság a Békéscsabára álmodott új Pennyről
Megérkezett a hivatalos válasz a Penny Magyarországtól. A Beol.hu kérdésére elmondták, hogy valóban nyit-e újabb boltot Penny Market a békési vármegyeszékhelyen.
A Penny Magyarország folyamatosan keresi az üzletnyitási lehetőségeket, hogy kínálata még több vásárló számára elérhető legyen – írták, hozzátéve, hogy a diszkontlánc ennek részeként egy újabb békéscsabai Penny Market nyitását tervezi.
Mutáns őzet ejtettek el a vadászok, Jürgen nagyot nézett
Elképesztő, a természet csupa rejtély és meglepetés. Ezt megtapasztalta a Békés vármegyei vadásztársaság osztrák vendégvadásza is. Jürgent ritka szerencse kísérte.
Augusztus elején osztrák vendégvadászunk, Jürgen Jansenberger érkezett hozzánk, a Székkutasi Petőfi Vadásztársasághoz őzbakvadászatra – és már az első kimenetelnél ritka szerencse kísérte – olvastuk a Kaszaperi-Végegyházi Földtulajdonosok Vadásztársasága oldalon megosztott hírt. A székkutasi vadászok egy elsőre átlagosnak tűnő napra számítottak, ám olyan meglepő felfedezést tettek, amit alig akartak elhinni.
Őrült autós üldözésbe torkollott a családi veszekedés, a szívek mellett az autók is törtek
Egy családi veszekedés fajult komoly közúti incidenssé Orosházán augusztus 14-én, az esti órákban. Egy házaspár otthonában robbant ki a vita, amely odáig vezetett, hogy a nő dühében beült az autójába, és elhajtott. Férje nem sokkal később egy másik járművel követte.
Az üldözés egy földúton vett éles fordulatot: a férfi megelőzte feleségét, majd megállt előtte. A nő azonban nem állt meg, hanem lehajtott a szántóföldre, hogy kikerülje. A konfliktus egy közeli lakóövezetben folytatódott, ahol a férfi oldalról nekiütközött a nő járművének, ami miatt az asszony csak erős fékezéssel tudta elkerülni az ütközést egy villanyoszloppal. A házaspár mindkét tagja komoly veszélyben volt.
Megkapták a kis kék könyvet, miután 1200 méterről ugrottak
Megkapták a kis kék könyvet, amely arra utal, hogy sikeresen vizsgáztak, és hogy a jövőben is ugorhatnak. Többek között ezzel ért véget pénteken az ejtőernyős honvédelmi tábor, amelyet a Magyar Honvédség Dombay Miksa 4. Területvédelmi Ezred vitéz Fekete Imre 101. Területvédelmi Zászlóalj szervezett a békéscsabai repülőtér és az AB Expo területén.