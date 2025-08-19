augusztus 19., kedd

Lehet, soha nem derül ki, miért halt meg a magyar politikus

Július 14-én törtek be a tűzoltók a magyar politikus házába. A Tisztelet Társaságának elnökét, Schmuck Andort holtan találták.

Beol.hu

– Több mint egy hónap eltelt azóta, hogy július 14-én holtan találták Schmuck Andort a Tisztelet Társasága irodája felett kialakított lakrészen, Budapest V. kerületében. A politikusról köztudott volt, hogy súlyos beteg, életmentő kezelésre szorul, ám ő mindig bizakodva nyilatkozott a gyógyulásáról. Halála épp ezért ért mindenkit váratlanul – olvasható a Bors cikkében.

Schmuck Andor a saját sírja előtt 2022-ben.
Schmuck Andor súlyos beteg volt. Fotó: MW archív

Schmuck Andorra a tűzoltók törték rá az ajtót

Mint írják, Schmuck Andorra a tűzoltók törték rá az ajtót, miután már a legközelebbi barátainak sem vette fel a telefont, holott egyáltalán nem volt rá jellemző, hogy ne válaszolt volna. A tragédiát az teszi még rejtélyesebbé, hogy a rendőrség órákon át helyszínelt Schmuck Andor halálának helyszínén, lezárták a környéket, a lakásból pedig különféle tárgyakat foglaltak le, többek között egy kólásüveget is.

Schmuck Andort július 14-én holtan találták, temetése augusztus 15-én volt.
A helyszínelés alkalmával a rendőrség egy üres kólásüveget is lefoglalt. Fotó: MW archív

A hatóság az idegenkezűséget azonnal kizárta, és közigazgatási hatósági eljárást indítottak, hogy minél hamarabb kiderüljön Schmuck halálának valódi oka, ám hogy mi okozta valójában a tragédiát, az örök rejtély maradhat.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Schmuck Andort augusztus 15-én helyezték végső nyugalomra a Fiumei úti sírkertben. A temetésen Fodor Zsóka nem is bírta feldolgozni fájdalmát, sírva rohant ki a szertartásról. A színésznő és az egykori politikus annyira közel állt egymáshoz, mint anya és fia.

A Bors érdeklődött, hogyan áll a nyomozás, a rendőrség válaszát pedig a borsonline.hu-n olvashatjuk.

 

