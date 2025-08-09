Hétezer köbméter vizet emelnek át a feltölthető csatornába

Megkezdték egy hivatalos megnevezéssel nem rendelkező, ezért csak feltölthető 8-asnak elkeresztelt csatorna vízpótlását a napokban Sarkadkeresztúr határában – közölték a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Facebook-oldalán. Mint írták, ez a szakasz is kiválóan alkalmas arra, hogy a kedvezőbb hidrológiai helyzet miatt, az aszályvédelmi akcióterv keretén belül vizet juttassanak bele. A tervek szerint a következő napokban a Hosszúfok-Határér-Kölesér-főcsatornából két mobilszivattyú segítségével 7 ezer köbméter vizet emelnek át. Közben dolgoznak a Sarkadkeresztúr belterületén lévő csatornaszakaszok vízpótlásának megoldásán is.