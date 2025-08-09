augusztus 9., szombat

Emőd névnap

34°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sarkadkeresztúr

36 perce

Hétezer köbméter vizet emelnek át a feltölthető csatornába

Címkék#segítség#Sarkadkeresztúr#aszályvédelmi#mobilszivattyú#akcióterv

Összesen mintegy 7 ezer köbméter vizet emelnek át a település határában lévő csatornába, ezzel javítva a terület vízháztartását – közölték a vízügyi igazgatóságon.

Licska Balázs
Hétezer köbméter vizet emelnek át a feltölthető csatornába

Dolgoznak a feltölthető 8-asnak nevezett csatorna vízpótlásán Sarkadkeresztúr határában

Forrás: Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Facebook-oldala

Megkezdték egy hivatalos megnevezéssel nem rendelkező, ezért csak feltölthető 8-asnak elkeresztelt csatorna vízpótlását a napokban Sarkadkeresztúr határában – közölték a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Facebook-oldalán. Mint írták, ez a szakasz is kiválóan alkalmas arra, hogy a kedvezőbb hidrológiai helyzet miatt, az aszályvédelmi akcióterv keretén belül vizet juttassanak bele. A tervek szerint a következő napokban a Hosszúfok-Határér-Kölesér-főcsatornából két mobilszivattyú segítségével 7 ezer köbméter vizet emelnek át. Közben dolgoznak a Sarkadkeresztúr belterületén lévő csatornaszakaszok vízpótlásának megoldásán is.  

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu