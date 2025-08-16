augusztus 16., szombat

Óriási bulit csaptak a nyugdíjasok, hatalmas tortát szeltek fel

Címkék#élmény#Sarkad és Vidéke ÁFÉSZ Nyugdíjas Egyesület#buli#Kónya István

Idén ünnepli fennállásának 35. évfordulóját a Sarkad és Vidéke ÁFÉSZ Nyugdíjas Egyesület. Ennek apropóján csaptak hatalmas bulit Sarkadon, a művelődési központban.

Licska Balázs
Óriási bulit csaptak a nyugdíjasok, hatalmas tortát szeltek fel

Óriási bulit csaptak Sarkadon a nyugdíjasok. Forrás: Kónya István Facebook-oldala

A 35. évforduló jeles alkalom nemcsak a Sarkad és Vidéke ÁFÉSZ Nyugdíjas Egyesület, hanem az egész nyugdíjas közösség életében – írta Facebook-oldalán Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés tanácsnoka. 

Ennek apropóján a minap Sarkadon, a művelődési központban hatalmas bulit csaptak, a rendezvényhez a térség nyugdíjas társzervezeteinek tagjai is csatlakoztak, így összesen 220-an ünnepeltek együtt, tortáztak közösen.

– Az ilyen események újra és újra jelzik, mennyit jelent a közösség ereje, az összetartozás élménye, és az, ha van egy közeg, ahol valóban figyelnek egymásra – emelte ki Kónya István tanácsnok.

 

 

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
