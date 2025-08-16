Óriási bulit csaptak a nyugdíjasok, hatalmas tortát szeltek fel

A 35. évforduló jeles alkalom nemcsak a Sarkad és Vidéke ÁFÉSZ Nyugdíjas Egyesület, hanem az egész nyugdíjas közösség életében – írta Facebook-oldalán Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés tanácsnoka.

Ennek apropóján a minap Sarkadon, a művelődési központban hatalmas bulit csaptak, a rendezvényhez a térség nyugdíjas társzervezeteinek tagjai is csatlakoztak, így összesen 220-an ünnepeltek együtt, tortáztak közösen.

– Az ilyen események újra és újra jelzik, mennyit jelent a közösség ereje, az összetartozás élménye, és az, ha van egy közeg, ahol valóban figyelnek egymásra – emelte ki Kónya István tanácsnok.