Közel 20 díjat adtak át Sarkadon, a városi ünnepségen

Ökumenikus istentiszteletet tartottak Sarkadon a római katolikus templomban szerdán augusztus 20-a apropóján, és az egyházi vezetők szolgálatával megáldották, megszentelték és meg is szegték az új kenyeret. A városi ünnepségen rengeteg díjat, elismerést adtak át, beszédet mondott Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés tanácsnoka.

Rengeteg díjat adtak át Sarkadon, az augusztus 20-ai városi ünnepségen. Forrás: Kónya István Facebook-oldala

Kónya István mondott beszédet

Az új kenyér megszentelése, megáldása nem csupán egy szép hagyomány, hanem emlékeztet is minket arra, hogy a közös munka gyümölcsét csak megbecsüléssel, összefogással és alázattal lehet megőrizni – írta Facebook-oldalán Kónya István. A Békés vármegyei közgyűlés tanácsnoka hozzátette: öröm volt látni, hogy ezen a különleges napon elismerést kaptak azok, akik kitartó munkájukkal hozzájárulnak Sarkad fejlődéséhez, közösségének építéséhez.

Átadták a Sarkadért díjakat

Sarkadért díjat vehetett át

Czeglédi András nyugalmazott osztályvezető,

Juhász Imréné, a közétkeztetési intézmény vezetője,

dr. Kovács József nyugalmazott főorvos, kórházigazgató, országgyűlési képviselő.

További elismeréseket is átadtak

Mellettük elismerést érdemelt ki