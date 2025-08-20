augusztus 20., szerda

István névnap

31°
+32
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Augusztus 20.

1 órája

Közel 20 díjat adtak át Sarkadon, a városi ünnepségen

Címkék#hagyomány#augusztus 20#elismeréseket#ünnepség

Rengeteg, közel húsz díj, elismerést talált gazdára a városi ünnepségen, amelynek a hagyományoknak megfelelően most is a római katolikus templom adott otthont. Az augusztus 20-ai sarkadi rendezvényen Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés tanácsnoka mondott beszédet.

Licska Balázs

Ökumenikus istentiszteletet tartottak Sarkadon a római katolikus templomban szerdán augusztus 20-a apropóján, és az egyházi vezetők szolgálatával megáldották, megszentelték és meg is szegték az új kenyeret. A városi ünnepségen rengeteg díjat, elismerést adtak át, beszédet mondott Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés tanácsnoka.

Rengeteg díjat adtak át Sarkadon, az augusztus 20-ai városi ünnepségen. Forrás: Kónya István Facebook-oldala

Kónya István mondott beszédet

Az új kenyér megszentelése, megáldása nem csupán egy szép hagyomány, hanem emlékeztet is minket arra, hogy a közös munka gyümölcsét csak megbecsüléssel, összefogással és alázattal lehet megőrizni – írta Facebook-oldalán Kónya István. A Békés vármegyei közgyűlés tanácsnoka hozzátette: öröm volt látni, hogy ezen a különleges napon elismerést kaptak azok, akik kitartó munkájukkal hozzájárulnak Sarkad fejlődéséhez, közösségének építéséhez.

Átadták a Sarkadért díjakat

Sarkadért díjat vehetett át

További elismeréseket is átadtak

Mellettük elismerést érdemelt ki

  • Bondár József,
  • Gyebnár István,
  • Lengyel József Gézáné,
  • Juhász Kitti Enikő,
  • Molnár-Papp László,
  • Farkas István,
  • dr. Faragó László,
  • dr. Faragóné dr. Fejes Irén,
  • dr. Kugyela Tamás György,
  • dr. Márki-Fejesné Szigeti Izabella,
  • Varga Szilvia Irén,
  • Kádár Barnabás Lajos (posztumusz),
  • a Nintai Kyokushin Karate Sportegyesület,
  • Vezér Ferenc,
  • Elek Imre,
  • Szilágyi Zoltán.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu