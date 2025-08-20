1 órája
Közel 20 díjat adtak át Sarkadon, a városi ünnepségen
Rengeteg, közel húsz díj, elismerést talált gazdára a városi ünnepségen, amelynek a hagyományoknak megfelelően most is a római katolikus templom adott otthont. Az augusztus 20-ai sarkadi rendezvényen Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés tanácsnoka mondott beszédet.
Ökumenikus istentiszteletet tartottak Sarkadon a római katolikus templomban szerdán augusztus 20-a apropóján, és az egyházi vezetők szolgálatával megáldották, megszentelték és meg is szegték az új kenyeret. A városi ünnepségen rengeteg díjat, elismerést adtak át, beszédet mondott Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés tanácsnoka.
Kónya István mondott beszédet
Az új kenyér megszentelése, megáldása nem csupán egy szép hagyomány, hanem emlékeztet is minket arra, hogy a közös munka gyümölcsét csak megbecsüléssel, összefogással és alázattal lehet megőrizni – írta Facebook-oldalán Kónya István. A Békés vármegyei közgyűlés tanácsnoka hozzátette: öröm volt látni, hogy ezen a különleges napon elismerést kaptak azok, akik kitartó munkájukkal hozzájárulnak Sarkad fejlődéséhez, közösségének építéséhez.
Átadták a Sarkadért díjakat
Sarkadért díjat vehetett át
- Czeglédi András nyugalmazott osztályvezető,
- Juhász Imréné, a közétkeztetési intézmény vezetője,
- dr. Kovács József nyugalmazott főorvos, kórházigazgató, országgyűlési képviselő.
További elismeréseket is átadtak
Mellettük elismerést érdemelt ki
- Bondár József,
- Gyebnár István,
- Lengyel József Gézáné,
- Juhász Kitti Enikő,
- Molnár-Papp László,
- Farkas István,
- dr. Faragó László,
- dr. Faragóné dr. Fejes Irén,
- dr. Kugyela Tamás György,
- dr. Márki-Fejesné Szigeti Izabella,
- Varga Szilvia Irén,
- Kádár Barnabás Lajos (posztumusz),
- a Nintai Kyokushin Karate Sportegyesület,
- Vezér Ferenc,
- Elek Imre,
- Szilágyi Zoltán.
