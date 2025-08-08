1 órája
Latin hangulat, karibi életérzés részese lehetsz a Viharsarokban
A salsát sokan a világ egyik legfelszabadítóbb táncaként tartják számon, nem véletlenül. A kubai ritmusok, a szenvedélyes mozdulatok és a közösségben rejlő erő mind hozzájárulnak ahhoz, hogy egy-egy salsa est igazi élményt nyújtson kezdőknek és haladóknak egyaránt.
A salsa a világ egyik legfelszabadítóbb tánca
Forrás: shutterstock
Ilyen különleges latin hangulat költözik a Csabai Rendezvénypajtába augusztus 8-án, pénteken este 20 órától. A salsa estre a szervezők várják mindazokat, akik szívesen táncolnak, vagy csak elmerülnének a karibi életérzés sodró energiáiban, a belépés díjtalan.
Az eseményen a tánc iránt érdeklődők nemcsak gyönyörködhetnek egy profi salsa páros bemutatójában, hanem ki is próbálhatják magukat a parketten. Nem kell tánctudás, csak egy kis bátorság és jókedv. Tapasztalt táncosok segítenek abban, hogy az első lépések is sikerélményt adjanak.
