20 perce
Élősködők miatt hívták vissza a sajtokat, meg ne egye, ha ilyet vett!
Riasztás érkezett több népszerű sajt miatt is, ha ilyet vásárolt, véletlenül se fogyassza el! A sajtok olyan kórokózokat tartalmazhatnak, amelyek súlyos betegséget okoznak.
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén érkezett bejelentés alapján mikrobiológiai szennyeződést (Listeria monocytogenes) mutattak ki Franciaországból származó pasztőrözött tehén- és kecskesajtokban. A termékekből Magyarországra is érkezett. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, amelyek azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tételek visszahívásáról. – olvasható a hatóság oldalán.
Ezeket a sajtokat véletlenül se fogyassza el!
1. Termék: BUCHE CHEVRE LA BELLE DU BOCAGE 1KG
- Tételszám és MMI: C5170130; 12.08.25
- C5154101; 25.07.25
- C5168109; 01.08.25
2. Termék: Camembert
- Márka: Everyday
- Kiszerelés: 250 g
- MMI: 203.
3. Termék: CAM.PERE ALEXANDRE *BOITE BOIS* 240G X12
Tételszám: C5155106
MMI: 24/07/2025.
Mit okoz ez a mikrobológiai szennyeződés?
A Listeria monocytogenes baktérium egy kórokozó, amely megbetegedést, liszteriózist okozhat. Egészséges emberek a fertőzést sokszor tünetmentesen vészelik át, azonban legyengült szervezetben (csecsemők, várandós nők, valamint legyengült immunrendszerű emberek esetében) súlyos lefolyású betegség alakulhat ki.
Egy poharat is vissza kellett hívni
Egy üvegpohár visszahívását is el kellett rendelni, mert ólmot találtak benne. Lengyelországi vizsgálatok során toxikus anyagokat mértek a Kínából származó pohárból, ezért született meg a döntés.
Gyerekkori mumuskaják: lófejből készült halászlevet is ettek olvasóink