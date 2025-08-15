Élősködők miatt hívták vissza a sajtokat, meg ne egye, ha ilyet vett!

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén érkezett bejelentés alapján mikrobiológiai szennyeződést (Listeria monocytogenes) mutattak ki Franciaországból származó pasztőrözött tehén- és kecskesajtokban. A termékekből Magyarországra is érkezett. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, amelyek azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tételek visszahívásáról. – olvasható a hatóság oldalán.

Ezeket a sajtokat véletlenül se fogyassza el!

1. Termék: BUCHE CHEVRE LA BELLE DU BOCAGE 1KG

Tételszám és MMI: C5170130; 12.08.25

C5170130; 12.08.25 C5154101; 25.07.25

C5168109; 01.08.25

2. Termék: Camembert

Márka: Everyday

Everyday Kiszerelés: 250 g

250 g MMI: 203.

3. Termék: CAM.PERE ALEXANDRE *BOITE BOIS* 240G X12

Tételszám: C5155106

MMI: 24/07/2025.

Mit okoz ez a mikrobológiai szennyeződés?

A Listeria monocytogenes baktérium egy kórokozó, amely megbetegedést, liszteriózist okozhat. Egészséges emberek a fertőzést sokszor tünetmentesen vészelik át, azonban legyengült szervezetben (csecsemők, várandós nők, valamint legyengült immunrendszerű emberek esetében) súlyos lefolyású betegség alakulhat ki.

