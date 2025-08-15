augusztus 15., péntek

Mária névnap

33°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Riasztás

1 órája

Élősködők miatt hívták vissza a sajtokat, meg ne egye, ha ilyet vett!

Címkék#baktérium#üvegpohár#sajt#élelmiszer#visszahívás#listeria

Riasztás érkezett több népszerű sajt miatt is, ha ilyet vásárolt, véletlenül se fogyassza el! A sajtok olyan kórokózokat tartalmazhatnak, amelyek súlyos betegséget okoznak.

Pocsaji Richárd

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén érkezett bejelentés alapján mikrobiológiai szennyeződést (Listeria monocytogenes) mutattak ki Franciaországból származó pasztőrözött tehén- és kecskesajtokban. A termékekből Magyarországra is érkezett. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, amelyek azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tételek visszahívásáról. – olvasható a hatóság oldalán.

Népszerű sajtokat hívtak vissza élősködők miatt.
Mielőtt sajtot enne, mindenképp nézze meg, honnan származik és milyen márka!
Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Ezeket a sajtokat véletlenül se fogyassza el!

1. Termék: BUCHE CHEVRE LA BELLE DU BOCAGE 1KG

  • Tételszám és MMI: C5170130; 12.08.25
  • C5154101; 25.07.25
  • C5168109; 01.08.25

2. Termék: Camembert

  • Márka: Everyday
  • Kiszerelés: 250 g
  • MMI: 203.

3. Termék: CAM.PERE ALEXANDRE *BOITE BOIS* 240G X12

Tételszám: C5155106

MMI: 24/07/2025.

Mit okoz ez a mikrobológiai szennyeződés?

A Listeria monocytogenes baktérium egy kórokozó, amely megbetegedést, liszteriózist okozhat. Egészséges emberek a fertőzést sokszor tünetmentesen vészelik át, azonban legyengült szervezetben (csecsemők, várandós nők, valamint legyengült immunrendszerű emberek esetében) súlyos lefolyású betegség alakulhat ki.

Egy poharat is vissza kellett hívni

Egy üvegpohár visszahívását is el kellett rendelni, mert ólmot találtak benne. Lengyelországi vizsgálatok során toxikus anyagokat mértek a Kínából származó pohárból, ezért született meg a döntés.


 

 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu