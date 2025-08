Az alföldi Robin Hood megítéléséről megoszlanak a vélemények 

Született bűnöző vagy hős? Rózsa Sándorról, a Kondorosi Csárda legendájáról megoszlanak a vélemények, részt vett az 1848-49-es szabadságharc küzdelmeiben a jó oldalán, de rengeteg rémtettet is elkövetett. Ami még érdekes, nemrégiben letörték az orrát. Most a koponyáját is boncolgatják a budapesti Bonctani Intézetben.

Lenhossék Mihály antropológiai megközelítésből elemezte a koponyát édesapja, Lenhossék József kutatásai nyomán. Fotó: Wikipédia

A legrégibb kiállítási darab Rózsa Sándor koponyája

A kérdés nem új keletű. Cesare Lombroso egy életművet szentelt feltevése bizonyítására, mely szerint a bűnözői hajlandóság genetikai kód, és azonosítható fizikai jelek, például a koponya jellegzetességei alapján. A Rendőrmúzeum legkülönösebb, és legrégibb kiállítási darabja Rózsa Sándor koponyája, amelyen tényleg láthatók a bűnös lét lenyomatai – csak épp másképpen, mint ahogyan azt Lombroso stigma-szisztémája feltételezte.

Rózsa Sándor viaszszobra. Fotó: Kondorosi csárda Facebook

A vizsgálatok harminc gyilkosságot kötnek hozzá

Rózsa Sándor személye nem igényel hosszabb bemutatást. Noha alakját megannyi misztikum és – sokszor rokonszenvező – legenda övezi, annak dacára, hogy népballadákban, regényekben, filmben idealizált alföldi Robin Hood-ként, vadkeleti kemény fiúként bukkan föl, kijelenthető, hogy a magyar kriminológia az egyik legkegyetlenebb rablógyilkosként tartja számon. A vizsgálatok 60 súlyos bűncselekményt, köztük 30 gyilkosságot kötnek hozzá, bűnözői attitűdjét sem a hosszas elzárás, sem az amnesztia nem változtatta meg. Halála után értelemszerűen kiváló alanya lett tehát a tipologizáló vizsgálatnak.

A fővárosi Bonctani Intézetbe került Rózsa Sándor koponyája

Rózsa Sándor koponyája – 1878-ban bekövetkezett halála után – a fővárosi Bonctani Intézetbe került, ahol a kor neves orvos-anatómus dinasztiájának két nemzedéke is folytatott rajta vizsgálatokat. Lenhossék Mihály antropológiai megközelítésből elemezte a koponyát, ám azon semmiféle, tipikusan bűnöző(k)re jellemző különbözőségeket nem talált.

Rózsa Sándor (betyár) Fotó: wikipédia

A betyártestvérek koponyái magukon viselték a bűnözői lét markereit

Fellelt azonban az átlagostól igencsak eltérő, egyértelműen a bűnöző életmóddal összefüggésbe hozható jegyeket édesapja, Lenhossék József korábbi vizsgálata, mind Rózsa Sándor, mind a bandájában betyárkodó öccse, Rózsa András koponyájának megfigyelése során. A főbetyár üstökén oldalt egy fokosütésből eredő törésnyom látszott, míg homlokába egy zsandárpisztoly lövedéke ékelődött be. Fivére földi maradványa is őrizte a törvénnyel összeütközés nyomait, két kardvágás formájában, a Rózsa-betyártestvérek koponyái ily módon magukon viselték a bűnözői lét markereit.