augusztus 20., szerda

István névnap

18°
+32
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Értékek

1 órája

Itt a Roma Digitális Polgári Kör: Pisont István és Ásós Géza az alapítók között

Címkék#cigányvendéglős#Roma Digitális Polgári Körnek#Ásós Géza#Pisont István

Bemutatta a Roma Digitális Polgári Kör alapítóinak listáját Sztojka Attila. A társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkár hangsúlyozta, a cigányság hitének nemzetmegtartó ereje van, és céljuk, hogy kiálljanak a nemzeti és roma értékeinkért. Az alapítók között Békés vármegyei személyiségek is vannak.

Papp Gábor

A Roma Digitális Polgári Kör megalapítása kapcsán közzétett posztjában az államtitkár kiemelte, azt szeretnék, hogy békés, keresztény Magyarországot hagyhassanak örökül gyermekeikre. 

Ásós Géza és Pisont István a Roma Digitális Polgári Körben.
A Roma Digitális Polgári Kör névsorában neves személyiségek szerepelnek. Forrás:  Facebook  

 

Ezért küzdünk és építünk közösséget

 – fogalmazott Sztojka Attila.

Roma Digitális Polgári Kör Pisont Istvánnal és Ásós Gézával

Az alapítók között ott találjuk a korábbi klasszis válogatott labdarúgót, Pisont Istvánt, aki Orosházán született és Gádoroson élt. Szintén alapító Ásós Géza, az ország első cigány étterme, a békési Kira vendéglő alapítója, akit szintén az egész országban ismernek. A névsorban mellettük is nagy nevek szerepelnek dr. habil K. Nagy Emese egyetemi docenstől Lakatos Mónika Kossuth-díjas életműdíjas énekesnőig.

Pisont Istvánnak Gádoros a szíve csücske

Bár már több mint három évtizede nem él szülőfalujában az egykori labdarúgó, Gádoros ma is a szíve csücske. Mint mondja, soha nem felejti el, honnan is indult

Ásós Géza az egész országban népszerű

A békési cigányvendéglős 2011-ben nyitotta meg az ország első cigány éttermét, a Kira vendéglőt. Géza azóta az ország számos táján járt, és kiváló ízeivel, szorgalmával, illetve közvetlenségével hamar elnyerte az emberek szimpátiáját. Munkájával rengeteget tesz az esélyegyenlőségért, a társadalmi békéért. Tevékenységét több kitüntetéssel ismerték el az elmúlt években. Olvasóink döntése alapján tavaly ő lett az év embere Békésben.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu