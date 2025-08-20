Itt a Roma Digitális Polgári Kör: Pisont István és Ásós Géza az alapítók között

A Roma Digitális Polgári Kör megalapítása kapcsán közzétett posztjában az államtitkár kiemelte, azt szeretnék, hogy békés, keresztény Magyarországot hagyhassanak örökül gyermekeikre.

A Roma Digitális Polgári Kör névsorában neves személyiségek szerepelnek. Forrás: Facebook

Ezért küzdünk és építünk közösséget

– fogalmazott Sztojka Attila.

Roma Digitális Polgári Kör Pisont Istvánnal és Ásós Gézával

Az alapítók között ott találjuk a korábbi klasszis válogatott labdarúgót, Pisont Istvánt, aki Orosházán született és Gádoroson élt. Szintén alapító Ásós Géza, az ország első cigány étterme, a békési Kira vendéglő alapítója, akit szintén az egész országban ismernek. A névsorban mellettük is nagy nevek szerepelnek dr. habil K. Nagy Emese egyetemi docenstől Lakatos Mónika Kossuth-díjas életműdíjas énekesnőig.

Pisont Istvánnak Gádoros a szíve csücske

Bár már több mint három évtizede nem él szülőfalujában az egykori labdarúgó, Gádoros ma is a szíve csücske. Mint mondja, soha nem felejti el, honnan is indult.

Ásós Géza az egész országban népszerű

A békési cigányvendéglős 2011-ben nyitotta meg az ország első cigány éttermét, a Kira vendéglőt. Géza azóta az ország számos táján járt, és kiváló ízeivel, szorgalmával, illetve közvetlenségével hamar elnyerte az emberek szimpátiáját. Munkájával rengeteget tesz az esélyegyenlőségért, a társadalmi békéért. Tevékenységét több kitüntetéssel ismerték el az elmúlt években. Olvasóink döntése alapján tavaly ő lett az év embere Békésben.