1 órája
Itt a Roma Digitális Polgári Kör: Pisont István és Ásós Géza az alapítók között
Bemutatta a Roma Digitális Polgári Kör alapítóinak listáját Sztojka Attila. A társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkár hangsúlyozta, a cigányság hitének nemzetmegtartó ereje van, és céljuk, hogy kiálljanak a nemzeti és roma értékeinkért. Az alapítók között Békés vármegyei személyiségek is vannak.
A Roma Digitális Polgári Kör megalapítása kapcsán közzétett posztjában az államtitkár kiemelte, azt szeretnék, hogy békés, keresztény Magyarországot hagyhassanak örökül gyermekeikre.
Ezért küzdünk és építünk közösséget
– fogalmazott Sztojka Attila.
Roma Digitális Polgári Kör Pisont Istvánnal és Ásós Gézával
Az alapítók között ott találjuk a korábbi klasszis válogatott labdarúgót, Pisont Istvánt, aki Orosházán született és Gádoroson élt. Szintén alapító Ásós Géza, az ország első cigány étterme, a békési Kira vendéglő alapítója, akit szintén az egész országban ismernek. A névsorban mellettük is nagy nevek szerepelnek dr. habil K. Nagy Emese egyetemi docenstől Lakatos Mónika Kossuth-díjas életműdíjas énekesnőig.
Pisont Istvánnak Gádoros a szíve csücske
Bár már több mint három évtizede nem él szülőfalujában az egykori labdarúgó, Gádoros ma is a szíve csücske. Mint mondja, soha nem felejti el, honnan is indult.
Ásós Géza az egész országban népszerű
A békési cigányvendéglős 2011-ben nyitotta meg az ország első cigány éttermét, a Kira vendéglőt. Géza azóta az ország számos táján járt, és kiváló ízeivel, szorgalmával, illetve közvetlenségével hamar elnyerte az emberek szimpátiáját. Munkájával rengeteget tesz az esélyegyenlőségért, a társadalmi békéért. Tevékenységét több kitüntetéssel ismerték el az elmúlt években. Olvasóink döntése alapján tavaly ő lett az év embere Békésben.