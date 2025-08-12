Térfigyelő kamera rögzítette a rolleres balesetét

augusztus 12., kedd

Az elektromos rollerek, vagyis az e-rollerek rohamos elterjedésével együtt emelkedik az ezekhez kapcsolódó balesetek száma is. 

roller
Az e-rolleres száguldozásnak sokszor ára is van. Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség

Szembejött a véres valóság a rolleresekkel, videón a sokkoló balesetsorozat

Ki ne találkozott volna már az utcán a váratlanul a semmiből felbukkanó rolleressel? Nap mint nap tapasztalhatjuk, hogy az e-rolleresek közül nagyon sokan – tisztelet a kivételnek – össze-vissza száguldoznak. Nos, ennek sokszor brutális következménye is van, amit most mi is láthatunk.

Elhunyt a négygyermekes szarvasi tűzoltó

„Elég, ha az ember elhiszi, hogy léteznek angyalok, elég, ha szüksége van rá. És akkor megmutatkoznak, és ragyognak, mint a hajnal első fényei.” Ezzel az idézettel búcsúzott felesége Trabach Jánostól.

Trabach János nagyszerű családapa és bajtárs volt. Fotó: Facebook

Halálra gázolta az úton a keresztben fekvő, részeg férfit

Egy férfi autójával közlekedett 60 km/órás sebességgel az úton. Figyelmetlensége miatt halálos baleset gondatlan okozója lett, mert csak későn vette észre az úton keresztben fekvő, részeg férfit.

A sofőr figyelmetlensége miatt történt a halálos baleset. Fotó: Illusztráció

Küzdöttek a rolleres lány életéért, fontos üzenetet küldött a többi szülőnek az anyuka

A szülők mindent megtesznek gyermekeik boldogságáért. Mindent megadnak nekik, még ha néha nem is érzik úgy, hogy ez helyes, de ahogy mondják: mi is voltunk fiatalok. Sok minden azonban a szülők felelőssége is. A témában egy anyuka osztotta meg gondolatait megkeresésünkre. Lánya nagyon súlyos rollerbalesetet szenvedett.

Blue,Electric,Scooter,Lies,On,Its,Side,At,Roadside,After
Súlyos rollerbaleset történt,  de megmentették a lány életét. Illusztráció: Shutterstock



 








 

 

