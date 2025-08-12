28 perce
Térfigyelő kamera rögzítette a rolleres balesetét
Nézzük, mi mindenről írtunk 2025. augusztus 12-én.
Az elektromos rollerek, vagyis az e-rollerek rohamos elterjedésével együtt emelkedik az ezekhez kapcsolódó balesetek száma is.
Szembejött a véres valóság a rolleresekkel, videón a sokkoló balesetsorozat
Ki ne találkozott volna már az utcán a váratlanul a semmiből felbukkanó rolleressel? Nap mint nap tapasztalhatjuk, hogy az e-rolleresek közül nagyon sokan – tisztelet a kivételnek – össze-vissza száguldoznak. Nos, ennek sokszor brutális következménye is van, amit most mi is láthatunk.
Elhunyt a négygyermekes szarvasi tűzoltó
„Elég, ha az ember elhiszi, hogy léteznek angyalok, elég, ha szüksége van rá. És akkor megmutatkoznak, és ragyognak, mint a hajnal első fényei.” Ezzel az idézettel búcsúzott felesége Trabach Jánostól.
Halálra gázolta az úton a keresztben fekvő, részeg férfit
Egy férfi autójával közlekedett 60 km/órás sebességgel az úton. Figyelmetlensége miatt halálos baleset gondatlan okozója lett, mert csak későn vette észre az úton keresztben fekvő, részeg férfit.
Küzdöttek a rolleres lány életéért, fontos üzenetet küldött a többi szülőnek az anyuka
A szülők mindent megtesznek gyermekeik boldogságáért. Mindent megadnak nekik, még ha néha nem is érzik úgy, hogy ez helyes, de ahogy mondják: mi is voltunk fiatalok. Sok minden azonban a szülők felelőssége is. A témában egy anyuka osztotta meg gondolatait megkeresésünkre. Lánya nagyon súlyos rollerbalesetet szenvedett.